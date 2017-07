LUQUE. La Municipalidad suspendió la apertura de sobres de ofertas técnica y económica del proceso licitatorio para la implementación del estacionamiento controlado y tarifado en esta ciudad. Según datos, dicha apertura será el próximo 18 de agosto. Se desconocen los motivos de la suspensión del proceso de licitación, prevista para esta la mañana de este viernes, a las 07:30. "El comunicado" fue dado por la asistente de la directora Liz Fabiola Rodríguez, de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). Al respecto, intentamos obtener la versión de la titular de este dependencia, sin embargo, funcionarios de dicha unidad manifestaron que la misma está de "reunión". El intendente Carlos Echeverría, tampoco habló sobre la postergación. Un solo interesado Según Fabiola Rodríguez, el consorcio "Parpark" es el único oferente que adquirió el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para licitar por el estacionamiento controlado y tarifado en Luque. La nueva disposición municipal, impulsada por el intendente Carlos Echeverría, comenzará a regir desde este año y se extenderá hasta el 2027. Como en tantas otras "gestiones" realizadas por el jefe comunal, nuevamente surgen varias dudas respecto al proyecto. En su momento, Echeverría no supo explicar cuánto sería la inversión que realizará la única empresa interesada en ordenar el tránsito en Luque. Tampoco precisó el costo por hora que el usuario deberá abonar por aparcar. Se presume que el importe oscilaría entre G. 3.000 y G. 5.000. Al respecto, la directora de UOC de la Municipalidad, Liz Fabiola Rodríguez, había manifestado anteriormente que el consorcio "Parpark" fue el único oferente que se presentó durante el proceso licitatorio, pero dijo no "recordar" el nombre del representante. Incapaz Carlos Echeverría (ANR) se declaró una vez más, "incapaz", para gestionar el reordenamiento del tránsito en Luque. Se excusó diciendo que no cuentan con los recursos necesarios y menos con funcionarios capaces de llevar a cabo la gestión. Estas mismas "razones" utilizó al ser consultado sobre la tercerización del cobro de todos los ingresos en el Municipio, ya sean impuestos, patentes, tazas y multas, entre otros. La empresa tercerizadora para el estacionamiento controlado y tarifado se embolsará hasta con el 80% de lo recaudado y regirá durante diez años, comprometiendo a otros gobiernos municipales. El estacionamiento tarifado funcionará de lunes a sábados de 07:00 a 19:00 en el microcentro. Los domingos y feriados no regirá la ordenanza. FUENTE: ABC COLOR