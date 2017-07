Cuando era gobernador, Juan Afara no escatimó el uso del Rubro 800 del Presupuesto y realizó transferencias directas a comisiones que contrataron con la firma administrada por sus sobrinos. Con la transferencia de dinero en forma directa por parte de la Gobernación de Itapúa a comisiones vecinales que terminaron contratando con la firma Agro Industrial San Juan SRL, vinculada al vicepresidente de la República, Juan Afara, se eludió el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Estas transferencias directas se hicieron mediante el rubro 800, según el clasificador presupuestario, que escapan al control de Contrataciones Públicas. La empresa Agro Industrial San Juan, creada por la familia del vicepresidente y actualmente administrada por sus sobrinos, cobró casi mil millones de guaraníes de la Gobernación de Itapúa entre el 2008 y el 2012, cuando Afara se desempeñaba como gobernador. Mediante un pedido de acceso a la información pública ÚH accedió a toda la documentación referente a las transferencias de dinero bajo este sistema que hizo Afara durante su época como gobernador. Se tuvo acceso por ejemplo a las rendiciones de cuentas de las comisiones que recibieron fondos para obras, eventos y otras actividades. Se encontraron 36 facturas emitidas por Agro Industrial San Juan a distintas comisiones vecinales de comunidades de Itapúa por un valor total de G. 972.782.288 por la provisión de materiales de construcción y la realización de trabajos en sistemas eléctricos. Dirigido. ÚH consiguió conversar con algunos ex presidentes de comisiones vecinales creadas para impulsar la realización de determinadas obras, que en sus rendiciones de cuentas a la Gobernación presentaron facturas emitidas por la Agro Industrial San Juan. Todos coincidieron en señalar que la propia Gobernación se encargó de seleccionar las firmas con las cuales la comisión debía trabajar. En el caso de un puente construido en Edelira, por ejemplo, el ex presidente de la comisión ad hoc contó que el propio gobernador, en ese entonces Juan Afara, les encomendó formar el grupo para la realización de la obra. "Los materiales de construcción entregó Agro Industrial San Juan. La Gobernación dio el cheque, firmamos por él y entregamos a la empresa", relató. SE ADVIRTIÓ. Este sistema por el cual la firma ligada al vicepresidente recibió millonarias sumas de dinero de la Gobernación fue advertido en su momento por la Contraloría General. En su descargo, la Gobernación adjuntó una escritura pública del año 1993, por la cual Juan Afara transfirió la empresa; además de documentos que prueban que los actuales dueños son Ricardo y José Yunis Afara. No obstante, la empresa nunca dejó de estar fuertemente vinculada al político colorado. Esta firma también es contratista del Estado; facturó unos 8.640 millones de guaraníes tras ser adjudicada con seis licitaciones públicas, en los últimos cinco años. FUENTE: ULTIMA HORA