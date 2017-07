Una millonaria inversión realizará el Ministerio de Salud para la compra de retrovirales, intentando revertir los casos de contagios de hepatitis C, a más de 40 pacientes, que se realizaban diálisis en clínicas privadas. Luego de la problemática registrada con pacientes renales que contrajeron hepatitis C, por causas que aún se siguen estudiando, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), anunció que se estima un gasto aproximado de USD 1.200 hasta USD 8.000 por cada paciente infectado. Los pacientes infectados ascienden a unos 43 hasta ahora, de los cuales 34 pertenecen al Instituto de Previsión Social (IPS) y 9 del Ministerio de Salud, quienes eran derivados a clínicas privadas para realizar su tratamiento de hemodiálisis. El programa analiza qué tipo de apoyo requerirá de la previsional para costear el tratamiento. Salud, ya realizó comunicaciones para obtener a costos accesibles, a través del fondo estratégico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que el mismo no cuenta con la suficiente medicación para tratar todos los casos, según informó doctora Tania Samudio, titular del Programa Nacional de Lucha contra el Sida (Pronasida), dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPyBS), segun reporta Últim Hora. "No todos los pacientes con hepatitis C hay que tratar. La B y C solo se tratan cuando se vuelven en enfermedades crónicas Si se cura sola, se autolimita. El virus queda, pero no desarrolla la enfermedad". Solo el 30% a 40% de los que tienen el virus C llegan a la etapa crónica, que derivan en cirrosis, falla hepática o cáncer de hígado, indicó Samudio. El Pronasida inició este año una consultoría para conocer la prevalencia de la enfermedad en el país, y posteriormente programar la compra de los fármacos, pero el brote incide en acelerar el proceso para dar cobertura médica a los contagiados. La Dirección de Vigilancia de la Salud proseguirá con los estudios en pacientes que dan negativo hasta la fecha, porque el periodo de incubación es de 6 meses, por lo que no se descartan más casos. FUENTE PARAGUAY.COM