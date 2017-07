La quema adrede de pastizales ya causaron dos accidentes de tránsito esta temporada, uno de ellos con desenlace fatal. La Patrulla Caminera recomienda a los automovilistas detenerse si la humareda es muy densa. El Inspector Amancio Morínigo, de la Patrulla Caminera, dijo a ABC Cardinal que las humaredas son responsables de dos accidentes, el más grave de ellos registrado sobre la Ruta I “Mcal. López” en Quiindy el pasado 26 de julio, donde murieron dos personas. “Estamos en la época ( de quema de pastizales) y nosotros ya implementamos recorridas por las zonas”. Agregó que que en los incendios que se producen en propiedades privadas no pueden intervenir, pero aquellos que afectan franjas de dominio del MOPC son intervenidas con bomberos y Policía Nacional. “Quiero invitarles a los conductores que en estas situaciones, no tienen que atropellar la humareda, si no hay agentes de tránsito hay que detener la marcha a una distancia prudencial” de unos 100 metros, recomendó. Aseguró que patrullas recorren las rutas en Paragaurí, Misiones, 25 de Diciembre, Arroyos y Esteros, el Chaco, para garantizar la seguridad en caso de quema de pastizales que afecten la circulación. FUENTE ABC DIGITAL