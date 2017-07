El senador liberal Fernando Silva Facetti cuestionó el sesgo en la publicación del cruce de llamadas del 31 de marzo, pues dijo que no aparecen todas las personas que ese día se comunicaron con el entonces comandante Críspulo Sotelo. ​El senador es uno de los que aparece en el cruce, publicado por un medio escrito. El político del PLRA reconoció que llamó a Sotelo, debido a que una turba atacó y quemó el Congreso. “Yo llamé al jefe de policía a preguntar qué estaban haciendo al respecto, que no tenía que entrar más gente porque es un poder del Estado y eso fue la conversación de segundos”, indicó. El legislador manifestó que no solo el “entorno de HC” llamó al comisario sino que también varios periodistas. “Mucha gente le llamó al jefe, no sé por qué no sale toda la lista. Los chicos esos inocentes que vinieron a quemar el Congreso y después se fueron a Abc, la gente de Abc también llamó a la policía para que haga algo, esa parte no se cuenta lastimosamente”, agregó. Lamentó que se quiera desviar la cuestión y aprovechó para pedir a Efraín Alegre que deje de chicanear y enfrente el proceso en su contra. “Se quiere tergiversar la información. Por qué no sacan el listado completo (...) ojalá dejen correr la investigación para saber qué paso, más de 15 recusaciones ya presentaron (por Alegre y su defensa), sentenció el senador. FUENTE HOY.COM