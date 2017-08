TEBICUARYMÍ. Unos 350 alumnos de una escuela pública no están desarrollando actividades académicas debido a una manifestación. Los padres y alumnos cierran el portón, evitando el ingreso de docentes. La institución afectada es el Centro Educativo Nº 13, en la Escuela Nº 101 "Manuel Céspedes". La protesta es para exigir la reincorporación de la profesora Dora Giménez, quien, asegura, arbitrariamente fue trasladada a la Supervisión Educativa de La Colmena. Según el vicepresidente de la Asociación Educativa, Édgar Silva, la educadora es de la localidad, tiene 23 años de trayectoria y jamás fue cuestionada, por lo que goza del afecto de la comunidad educativa. Según los datos, el traslado obedeció a una denuncia realizada en la fiscalía por una madre de una alumna, que presuntamente por una desavenencia personal habría inventado un supuesto maltrato psicológico contra su hija por parte de la docente. Las autoridades educativas realizaron el traslado sin el sumario correspondiente, aseguran los manifestantes. Anoche, un grupo de padres permaneció custodiando el portón de acceso y ahora prosigue la medida de fuerza. El presidente de la Asociación de Padres, Adalberto Alegre, dijo que no cederán si no se resuelve la inmediata reposición de la docente. Ahora continúa la manifestación en torno a una olla popular. RESOLUCIÓN Nº 12.609/15 El supervisor administrativo de la zona, Dario Alarcón, dijo que en caso de denuncia, según la Resolución ministerial 12.609/15, como medida de urgencia la docente debe ser separada del cargo. “Sí o sí debe ser separada hasta que se aclare el proceso de investigación”, explicó. Señaló que en la fecha, una comitiva de la asesoría departamental se trasladará al lugar para tratar de convencer a los padres. FUENTE ABC