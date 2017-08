El precandidato a presidente por Honor Colorado, Santiago Peña, evitó opinar sobre el cruce de llamadas entre el comandante de la Policía y el entorno del presidente Cartes. Dijo que hacer juicios de valor probablemente no sea lo correcto. En una conferencia de prensa, Santiago Peña, exministro de Hacienda y precandidato a presidente por Honor Colorado, no quiso opinar sobre el cruce de llamadas del círculo inmediato del presidente de la República, Horacio Cartes. Estas comunicaciones se produjeron entre José Ortiz, gerente de Tabesa, el entonces comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, y Luis Canillas, de Yacyretá, entre otros, durante el 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, fechas de la quema del Congreso y la muerte de Rodrigo Quintana en el PLRA, asesinado por la Policía en el marco de las protestas contra la violación de la Constitución Nacional en busca de la reelección de Cartes. Santiago Peña dijo que ambos hechos fueron muy lamentables y que el Ministerio Público debería aclararlos, pero que “opinar sobre una investigación judicial en base a lo que los medios han publicado, preferiría no hacerlo porque ahí uno está entrando a hacer apreciaciones o juicios de valor que probablemente no sean los correctos”, expresó. Dijo además que el comandante de la Policía habrá recibido aquella noche varias llamadas de “ciudadanos preocupados”. FUENTE ABC