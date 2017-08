El abogado Eusebio Ramón Ayala, de extracción liberal, afirmó este martes que el Ejecutivo debe distinguir claramente las funciones de las personas particulares y los funcionarios del Estado dentro de la democracia, sobre la actuación de José Ortiz El ministro de Gabinete Civil, Juan Carlos López Moreira, dijo hoy que el gerente de Tabesa, empresa del Grupo Cartes, es “ministro ad honorem” del Gobierno. Sin embargo, no existe decreto alguno que así lo disponga. Ortiz fue una de las personas implicadas en los hechos del 31 de marzo y el 1 de abril de este año, días en los que hubo quema del Congreso y el ataque al PLRA donde murió Rodrigo Quintana, joven dirigente liberal. En este lapso, Ortiz habló varias veces con el excomandante de la Policía, Críspulo Sotelo, destituido tras esos hechos que hasta ahora no fueron esclarecidos en cuanto a quién dio la orden de atacar el PLRA. Sobre este punto, Eusebio Ramón Ayala fue entrevistado este martes por radio ABC Cardinal y dijo que los actos de Gobierno requieren una responsabilidad y que solo cuando esta no existe el Gobierno es autoritario, de monarquía antigua y feudal. “Con la democracia, esta división debe ser clara”, sentenció el abogado constitucionalista. El funcionario actúa en nombre del Estado y lo que le convierte en uno es el pago que percibe. En relación a los “ad honorem”, también pueden ser interpelados. En el caso de Ortiz, el gerente de Tabesa es solo un “cercano” al presidente Cartes y no puede tener injerencia en los asuntos públicos. “Cuando una persona privada maneja una institución del Estado es algo grave, esa es una instrucción demasiado clara (…) Si no es funcionario, es una autoridad de hecho, de facto; es ilegal”, concluyó. FUENTE: ABC COLOR