La nutrición e hidratación, en todas las etapas de la vida, son importantes para el buen funcionamiento del organismo. Para los adultos mayores, sobre todo, son fundamentales para llevar una vida con calidad y no descompensarse y complicar sus patologías de base.

Como no siempre los adultos mayores, (sea por tener una avanzada edad, por sufrir de alguna o varias patologías, por tener alguna discapacidad), pueden no asumir la responsabilidad de su salud, entonces la familia cumple un rol fundamental para velar por la calidad de vida de ellos.

A veces, también pasa que, pese a los esfuerzos de los cuidadores y familiares, los adultos mayores, pueden estar desnutridos y/o deshidratados porque no se está suficientemente informado de cómo debe realizarse el cuidado integral de un adulto mayor.

La buena nutrición y la adecuada hidratación son fundamentales para alcanzar un envejecimiento saludable.

La alimentación en el adulto mayor debe ser balanceada, variada y adecuada para sus condiciones físicas. La desnutrición, es terreno fértil para las enfermedades y complicaciones.

Tan importante como una alimentación adecuada y balanceada es la correctahidratación.

La deshidratación, puede provocar caídas, infección del tracto urinario, enfermedad dental, trastornos broncopulmonares, cálculos renales, constipación y deterioro de la función cognitiva.Existen diferentes fuentes de hidratación a partir de los alimentos y bebidas, entre las que se encuentran el agua potable, jugos, refrescos, leche, café, té, frutas y verduras.

El Dr. DerlisDoldán, Geriatra del Hospital Geriátrico del Instituto de Previsión Social, indicó que cuando el adulto mayor, no quiere o no puede beber o alimentarse, o ambas cosas, se debe investigar de inmediato la causa, si por alguna patología de base u otra asociada esto ocurre y ver la mejor alternativa para que se hidrate y nutra.

Recordó queelagua es un nutriente esencial para el organismo, constituye el 75% del peso corporal, cumple varias funciones como el mantenimiento del volumen sanguíneo, el transporte de nutrientes y oxígeno, como solvente en muchos procesos metabólicos y participa en forma activa como reactivo en muchas reacciones químicas, en la regulación de la temperatura corporal y la eliminación de productos de desecho.

Consultado sobre el por qué el adulto mayor pierde el apetito y las ganas de beber líquido, explicó, que la vejez trae cambios biológicos, como la disminución del agua corporal total y del consumo de líquidos, volviéndose, por tanto, más susceptibles a la deshidratación.

Normalmente no tienen sed, no pedirán agua. También en esta etapa de la vida como desciende la sensación sensorial, disminuye la atracción hacia los alimentos, disminuye la capacidad de digerir y de absorber alimentos, disminuye la motilidad intestinal, lo que puede genera y agravar enfermedades, entre otros. También en algunos adultos mayores, la perdida de piezas dentales puede dificultar la alimentación por el tema de la masticación.

Otro aspecto a ser tenido en cuenta, el factor emocional, (Si está triste, depresivo, porque esto puede hacer que pierda el apetito), es decir, hay que estar atento a la situación y organizarse en base a esta, aconsejó el Dr. Doldán.

Sugirió que en todo momento el familiar o cuidador del adulto mayor, monitoree que coma adecuadamente y beba líquido y esté atento a los cambios. Resaltó además el frecuente lavado de las manos con agua y jabón, antes de preparar los alimentos, antes de alimentar al adulto mayor, después de hacerlo y antes de entrar en contacto con éste. FUENTE PRENSA IPS