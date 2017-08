• Contiene todos los nutrientes y el agua necesarios para el desarrollo del bebé. • En este periodo no es preciso administrar agua al infante, si se realiza lactancia materna de manera exclusiva. • Amamantar contribuye a prevenir infecciones y favorece el desarrollo del intelecto y afectivo del niño. La leche materna es el alimento esencial y completo de todo bebé desde su nacimiento; aporta todos los nutrientes necesarios para lograr un buen desarrollo y mejoramiento de la salud. Se recomienda proporcionar solo leche materna al bebé de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida. La leche materna contiene efectos protectores a largo plazo; puede prevenir el desarrollo de enfermedades hipertensivas, metabólicas y cardiovasculares. Es la primera medida de seguridad alimentaria que podemos brindar, principalmente para disminuir la mortalidad infantil. Beneficios de la lactancia materna La alimentación infantil a base de leche materna durante los primeros meses de vida promueve la salud y el desarrollo cerebral y motora, y tiende a reducir las enfermedades como diarreas e infecciones respiratorias, incluso la mortalidad infantil. Está visto que iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida reduce el riesgo de muertes en el primer mes en casi un 20%. Cuando se brinda a la criatura la lactancia materna a demanda y de forma exclusiva no necesita beber agua porque la leche materna aporta el vital líquido en cantidad suficiente. No ocurre lo mismo con los niños que son alimentados con leche de fórmula. Alimentar a los bebés con leche materna en los primeros seis meses de vida contribuye a prevenir infecciones y favorece el desarrollo del intelecto y afectivo del niño. Exclusión de la lactancia materna puede ocasionar En el bebé: mayor riesgo de mortalidad, de contraer enfermedades agudas, como la diarrea, las infecciones del oído y de índole respiratoria, y mayor riesgo a adquirir enfermedades crónicas, incluida la diabetes tipo 2.

En la madre: riesgo de contraer anemia y cáncer de mamas y ovarios. Estadísticas señalan que las mujeres que no amamantan presentan un riesgo de 4% mayor de padecer cáncer de mama y 27% de probabilidad de desarrollar cáncer de ovario. Proceso y duración del amamantamiento Debe efectuarse desde que la criatura nace hasta los 6 meses de edad, de manera exclusiva: al cabo de ese tiempo, el infante continúa mamando e inicia un nuevo periodo con la introducción progresiva de otros alimentos complementarios. Al año de edad, el niño debe continuar con la toma de pecho y se incorpora a la alimentación de la mesa familiar. Se recomienda efectuar el amamantamiento por lo menos hasta los dos años de edad. FUENTE MSPYBS