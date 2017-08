Silvio Piris, docente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), explicó que dan un plazo al Gobierno hasta el 22 de agosto para que otorguen un reajuste salarial del 32% para el 2018, de lo contrario, amenazan con interrumpir las clases. Piris comentó que este miércoles mantuvieron una reunión con los docentes y las autoridades del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación con respecto al salario básico profesional, en donde no llegaron a ningún acuerdo. Los docentes exigen el cumplimiento de la Ley 1725, artículo 23 que establece que los docentes profesionales deben acceder al salario básico profesional, por lo que plantean que el reajuste salarial docente para el 2018 sea del 16% desde el mes de enero y otro 16% en el mes de julio, informó la 1020 AM. Mientras que el Gobierno solo plantea otorgar el 8% a partir del año que viene. "Nosotros planteamos que desde enero se pueda dar un ajuste del 16% dentro del salario básico profesional y desde julio otro 16% para disminuir el desajuste en un 50% para el 2018", expresó Piris. HUELGA DOCENTE: Piris advirtió que en el caso de que no lleguen a un acuerdo realizarán una huelga el 24 y 25 de agosto como medida de presión. FUENTE ULTIMA HORA