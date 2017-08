Un niño de ocho años necesita con suma urgencia de un donante de corazón debido a que sufre cardiopatía dilatada. El pasado martes, fue sometido a una cirugía para recibir el corazón artificial. La implantación del dispositivo cardíaco al pequeño Víctor Manuel Ramírez, de tan solo 8 años, duró 4 horas y se llevo a cabo la tarde del martes . La operación estuvo a cargo del Dr. Marcos Melgarejo, jefe de cirugía cardíaca del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, junto con todo su equipo. El Dr. Melgarejo dijo que el paciente está evolucionando favorablemente, ya se le retiró el respirador y aguarda la aparición de un donante de corazón. El galeno indicó que el caso del pequeño Víctor está con prioridad “cero”, es decir absoluta, pues si no se encuentra un donante en poco tiempo, la posibilidad de vida es nula. Su corazón solo funciona en un 17%, explicó. Por su parte, Rosalía Martínez, madre de Víctor, indicó que descubrieron tarde la enfermedad de su hijo porque en Misiones, de donde son oriundos, no cuentan con un cardiólogo infantil. A Víctor lo trató un cardiólogo de adultos, quien lo derivó al Hospital de San Lorenzo de forma inmediata, pues la enfermedad estaba muy avanzada. Instó a las personas a que donen los órganos de sus familiares que no tengan probabilidades de vida y de esa manera seguir brindando esperanza a otras familias. FUENTE: ABC COLOR