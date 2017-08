El agujero que implicaría el subsidio a campesinos representa la mitad de las reservas del país, ya que por lo bajo el cálculo alcanza unos US$ 2.500 millones, dijo Héctor Cristaldo, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay. La posibilidad sigue latente. Poco antes del veto del presidente Horacio Cartes al subsidio a los campesinos, Cristaldo indicó en conversación con ABC Cardinal que esa subvención generaría un “agujero” enorme a las arcas estatales. La posibilidad de que la ley entre en vigencia sigue latente, dado que fue devuelta por el Poder Ejecutivo al Congreso, que puede reafirmarse en su decisión. “El cálculo de los G. 51 millones y por 248.000 mil pequeños productores en menos de 20 ha, porque 30 no figura en el censo, son más de 250.000, son US$ 2.500 millones de capital nomás si eso aplicás, y eso es un cuarto de las reservas del Estado”, explicó. “Ese es el tamaño del agujero que hicieron, compromete no solo las finanzas públicas, sino el futuro de nuestros hijos”, remarcó Cristaldo. Los gremios de la producción protagonizaron esta semana una reunión con Cartes en la que le solicitaron el veto a la ley sancionada en el Congreso. “Hay que poner límites a los abusos, a la prepotencia, a la violencia y a los garroteros”, remarcó. FUENTE ABC DIGITAL