El diputado liberal Pastor Vera Bejarano, quien había presentado un proyecto para recortar el presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) por su falta de resultados, aseguró que la estrategia de los uniformados “está errada”. El legislador, representante del departamento de San Pedro, habló sobre el nuevo caso de secuestro, que tiene como víctima al joven colono menonita Bernhard Blatz, perpetrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ayer viernes. Para Vera Bejarano, la FTC maneja millonarios recursos económicos de manera reservada y sin dar resultados positivos para eliminar a la banda criminal, que hoy día tiene a cinco personas secuestradas. Por ello es que había presentado un proyecto de ley para recortar unos G. 5.600 millones de la FTC, y destinarlo al hospital regional de San Pedro. “Evidentemente hay una equivocación en la estrategia (de la FTC). Hay que replantear la estrategia. No hay otra manera porque lo que hacen ahora no funciona”, subrayó el legislador. En ese sentido, dijo que también se debe luchar contra la pobreza en la zona de influencia del EPP, para que la gente de escasos recursos no siga avalando la ideología de los criminales. En ese contexto, cuestionó a la Gobernación de San Pedro, pues alega que las autoridades departamentales, encabezada por el gobernador Vicente Rodríguez (ANR) no se mueven para dar opciones a los más carenciados. “El gobierno departamental tiene que poner la cara. ¿Qué hace para combatir al EPP, para combatir a la pobreza? Ellos priorizan sus juegos de carrera de caballos antes que la pobreza”, acusó el diputado liberal, en conversación con radio ABC Cardinal. Hasta la fecha el EPP tiene secuestrados al suboficial de la Policía Edelio Morínigo, al empresario ganadero Félix Urbieta y a los colonos menonitas Abrahán Fehr, Franz Hiebert yBernhard Blatz. FUENTE ABC DIGITAL