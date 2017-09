Según el abogado Osvaldo Granada Salaberry, no podría hablarse de responsabilidad penal en el caso de los perros que atacaron a un joven de 19 años, quien finalmente falleció este lunes. No descartó, sin embargo, alguna falta civil como una multa. “Si los animales están en tu propiedad, bajo tu custodia y no salen, no hay responsabilidad penal", señalo el abogado Osvaldo Granada Salaberry, sobre el caso del joven de 19 años fallecido a consecuencia de las mordeduras de varios perros, cuando éste ingresó por la muralla de un domicilio. Granada explicó que podría discutirse una responsabilidad civil, como una multa, “pero de ninguna manera penal”, considerando que como se ve el caso “no son perros entrenados, son perros bravos que reaccionaron a alguien que trepó la muralla. Para que el caso de un giro hacia lo penal, los perros debieron estar amaestrados y responder a una orden, porque en ese caso son utilizados como un arma. “Adiestrar para un ataque es como un arma”, indicó. Según el informe policial, la víctima ingresó a la casa sin autorización, saltando la muralla, en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. Se echó a dormir en un colchón que estaba en el patio, el cual era utilizado por las mascotas para el descanso. Los perros no tardaron en darse cuenta de la presencia del intruso. La jauría competa lo atacó salvajemente hasta que los dueños de casa intervinieron para rescatarlo. FUENTE: ABC COLOR