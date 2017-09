Enrique Riera denunció que estudiantes pretenden tomar 13 instituciones educativas esta tarde y una vez más se pone a disposición para el diálogo. Viceministros y supervisores se instalarán en las instituciones. El ministro de Educación señaló que los estudiantes de la UNEPY y FENAES estarían planeando tomar los 13 colegios en la tarde de este martes, aprovechando el encuentro Paraguay-Uruguay por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Se trata de los colegios Fernando de la Mora, Cetec, Colegio Nacional de Lambaré, Ysaty, Colegio Técnico Nacional, Monseñor Lasagna y 7 centros regionales. Riera manifestó que el ministerio tiene respuesta para sus 4 reclamos puntuales, pero parece un diálogo de sordos, porque no escuchan. Consideró llamativo que ahora sumen a sus reclamos el aumento salarial para los docentes, aparentemente con la intensión de instalar una crisis y ejercer presión. Sobre los 4 reclamos puntuales, dijo que está hecho el plan para la implementación de una política nacional alimentaria, con cifras y la explicación de que en Capital es responsabilidad del MEC y en el interior del país recae en intendentes y gobernadores. Dijo que también existe el plan de distribución de tablets para la educación media, aunque están en una discusión de si se tratará de tablets o smartphones. Señaló que esto no se puede resolver de la noche a la mañana, por la gran cantidad de estudiantes. Sobre el presupuesto propio para la educación técnica, indicó que es obvio y que no cuesta nada identificar el monto asignado a los colegios técnicos. Apuntó que desde el MEC no van a confrontarlos en caso de proceder a la toma de las instituciones, y que los 3 viceministros se trasladarán a estos colegios a responder a las inquietudes de los estudiantes, así como también los supervisores de cada zona se instalarán en los 7 centros regionales. FUENTE PARAGUAY.COM