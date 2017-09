Una publicidad global lanzada por una firma de crema dental causó polémica por incluir imágenes de parejas heterosexuales y homosexuales insinuando besos de amor. Organizaciones defensoras de la familia piden que las autoridades competentes intervengan. Con es eslogan “Juzgá menos, besá más”, la marca de pasta dental Close Up lanzó una publicidad en varios países de forma simultánea que causa gran polémica en nuestro país, sobre todo luego de la reacción de una organización denominada “Movimiento por la vida y la familia” que cuestiona que el spot publicitario, además de incluir a una pareja heterosexual casi dándose un beso, hace lo propio con dos imágenes que incluyen a una pareja de homosexuales y otra de lesbianas. A raíz de esto, la organización se pronunció haciendo una denuncia pública en que piden respetar los derechos de los niños y adolescentes, citando normativas de la Constitución Nacional, del Código de la Niñez y una ordenanza municipal, que básicamente se refieren a los derechos de los más pequeños, pidiendo a las autoridades tomar acciones considerando la emisión en horario de protección al menor. Al ser consultado al respecto, Simón Cazal, de Somos Gay, consideró que ven como un motivo de celebración la publicidad. “Es una lástima que el sector privado esté avanzando más decididamente que el sector público, reconociendo que los gays y lesbianas también son su público y tiene un impacto social. Además ayuda a mover la rueda hacia un cambio cultural que buscamos”, consideró. Respecto al comunicado en sí, reprochó la falta de coherencia en el discurso de la organización que dice defender a la familia. “Para ellos no es dañino y no hubo ningún comunicado acerca de mujeres asesinadas y golpeadas a manos de su parejas heterosexuales o de niñas abusadas. Es incoherente que alguien diga defender la familia y la vida cuando no defiende ni la familia ni la vida de la mayoría de la gente”, señaló. Lamentó que la organización diga “que los gays y lesbianas somos una amenaza. Eso es discurso de odio en cualquier otro país y excede la libertad de expresión haciendo apología al odio”. Criticó que el grupo que se pronuncia a través de un comunicado lo haga de forma anónima “que ni siquiera tiene la capacidad de tener un representante que firme el comunicado”. Prosiguió diciendo que “para ellos es equiparable una imagen de afecto entre dos personas del mismo sexo, con imágenes que pueden dañar a niños y niñas”. Desde la Secretaría de la Niñez y Adolescencia comunicaron que se han tomado conocimiento del pedido a través de los medios de comunicación y redes sociales, por lo que solicitaron información acerca de la publicidad en su carácter de ente rector. Sin embargo, aclaran que la regulación depende la Municipalidad de Asunción, ya que la ley orgánica municipal es la que establece multas por la emisión de contenidos no aptos en un horario no adecuado. FUENTE: ABC COLOR