Esta madrugada cinco colegios fueron tomados por alumnos. Los estudiantes reclaman cuatro puntos al MEC y Hacienda: infraestructura, presupuesto propio para educación media, almuerzo escolar y distribución de tablets. Las clases están suspendidas. “Decidimos tomar la la institución y esta medida podrá levantarse si el Ministerio de Hacienda decide arreglar el presupuesto”, refirió Luis Sanguines, alumno del Centro Educativo de Alto Desempeño de Luque (CEAD). En conversación con la 970 AM dijo que actualmente son cinco instituciones las que están tomadas y adelantó que más instituciones irán sumándose a la protesta. El estudiante refirió que ya no quieren dialogar con el ministro Enrique Riera (MEC). “Con la única que pensamos hablar es con la ministra de Hacienda (Lea Giménez), ella es la que tiene que venir a solucionar el pleito”, sentenció Sanguines. Hoy no habrá clases en el colegio Fernando de la Mora, colegio Técnico Nacional, colegio Técnico Vocacional, colegio Comercio 1 y el CEAD, todos asociados a la FENAES (Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. “La idea es generar una crisis”, había advertido ayer el ministro Riera. El secretario de Estado indicó en conferencia de prensa que recibieron la información de que los estudiantes tomarían varias instituciones, pese a que el ministerio aceptó todos los reclamos. Varios secundarios desmintieron al ministro pero esta madrugada decidieron atrincherarse en sus colegios. FUENTE HOY.COM