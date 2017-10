La aparición de peces muertos en el río Tebicuarymi, alarmó a toda la población de la ciudad de Iturbe. Si bien, se desconocen las causas de muerte de los peces, presumen que se trataría de desechos tóxicos. Una cifra alarmante de mortandad de peces pudo ser constatada en las aguas del río Tebicuarymi. Aunque no es la primera vez que se da el fenómeno, las autoridades aún no pudieron determinar las causas de las muertes de estos peces. El cauce de agua está ubicado en la ciudad Iturbe, Departamento del Guairá y luego de que los pobladores del lugar se percataran de la situación, alertaron a las autoridades, quienes llegaron hasta la zona para verificar lo ocurrido. Según declaraciones del subcomisario Luis Giménez, hasta ahora se desconocen las probables causas de esta mortandad. Sin embargo, no descartó que haya sido a raíz de alguna descarga de desecho industrial en las aguas del río Tebicuarymi. Por su parte, Darío Cabral, intendente de Iturbe, refirió que la causa probable de la mortandad sería el impacto de los herbicidas que se utilizan en los cultivos de eucaliptos. El jefe comunal expresó su extrañeza por la situación, e indicó que es muy llamativo que otros arroyos cercanos no se hayan registrado los mismos efectos de los observados en las aguas del Tebicuarymi. Un año. A inicios de octubre del 2016 se registró un hecho similar en el mismo río. La Secretaria del Ambiente (SEAM), determinó que la mortandad se debió a la falta de oxígeno por presencia de materias orgánicas desnaturalizadas, debido a las quemas de pastizales realizadas en la zona