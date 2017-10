En la ciudad de Itacurubí de la Cordillera no habrá clases durante tres días debido a los daños que sufrieron las escuelas en su infraestructura. Más de 1.000 familias fueron afectadas por el temporal, en tanto que la energía eléctrica aún no fue repuesta en un 100%. Los funcionarios municipales y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se concentran en la plaza de la iglesia local para organizar los trabajos de restablecimiento del servicio de energía. Muchas columnas del tendido eléctrico cayeron tras el temporal y hasta el momento se puso en funcionamiento el servicio en hospitales y en la aguatera local, pero todavía falta completar los trabajos en un 100%. A estos se suman las 1.000 familias que perdieron parte de sus viviendas, en algunos casos volaron los techos y en otros también cayeron las paredes. "La ciudad está devastada en cuanto a infraestructura y árboles caídos", expresó al respecto el jefe comunal, Hugo Meza, en comunicación con Radio Monumental. Los daños en infraestructura también afectaron a algunas escuelas, por lo que la Municipalidad declaró asueto para resguardar la seguridad de los niños. Durante estos tres días de asueto se verificarán las instituciones y se intentará reparar las averías para que los estudiantes retornen el viernes. Meza dijo que aún no puede cuantificar la pérdida exacta que ocasionaron las tormentas del domingo, pero ya se abrió una licitación por la vía de excepción para reponer de manera urgente la infraestructura dañada "para poder de alguna manera devolver la tranquilidad y el orden de la ciudad, porque hay mucho caos", indicó. Para el efecto, se suspendieron los gastos que se tenía previsto destinar para los festejos del 146 aniversario de la ciudad, que se recuerda el 6 de octubre. Itacurubí de la Cordillera es una de las ciudades más afectadas por el tiempo severo del fin de semana. En el distrito, además, se registró un muerto debido a la caída de un árbol. La víctima fue identificada como Blas Alcides Páez, de 45 años. FUENTE ULTIMA HORA