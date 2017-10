Es oficial, Paraguay integrará la organización sudamericana para albergar el Mundial del 2030 junto a Uruguay y Argentina, celebrando el centenario de la primera Copa del Mundo. La oficialización de la candidatura se realizó tras la reunión que entablaron en Buenos Aires el presidente paraguayo, Horacio Cartes; el mandatario de Argentina, Mauricio Macri, y el jefe de Estado de Uruguay, Tabaré Vázquez, con el titular de la FIFA, Gianni Infantino. También asistieron al encuentro el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y el mandamás de la AFA, Claudio Tapia. MAL ENTENDIDO. Sobre el posible enojo de Uruguay sobre invitar a Paraguay a organizar el mundial, Mauricio Macri salió al paso: "Más allá de la propuesta original que vino de Uruguay y nos invitó a que organizásemos juntos el Mundial, cuando le propuse incorporar a Paraguay, en menos de 40 segundos me dijo 'estoy de acuerdo'. Que el Paraguay lo manifieste públicamente como corresponde, y me pareció bien, así que no hubo tal diferencia". Así mismo, Cartes agradeció la invitación y se mostró contento por la oportunidad de organizar un Mundial. "El argumento de Uruguay de los 100 años del Mundial va a volver muy atractiva a la región. Para nosotros esta posibilidad es la demostración de nuestra capacidad de integración", expresó. DISTRIBUCIÓN. Aunque no es oficial, las 12 sedes se distribuirán en 8 para Argentina, 2 para Uruguay y 2 para Paraguay. La infraestructura deberá estar lista para el 2022, así se podrá concretar la candidatura. Las ciudades que se podrían postular para ser sede son Asunción y Ciudad del Este. Inglaterra, el rival

Aunque no es oficial, Inglaterra se candidatará para recibir el Mundial 2030, y la UEFA apoyará firmemente esa postulación.

"Se merecen volver a tener una Copa del Mundo", declaró el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

En cuanto a infraestructura, Inglaterra puede sobradamente realizar un mundial, solo restaría la confirmación.

"Toda Europa debe estar junta, apoyar esa candidatura y conseguirla", apuntó Ceferin. FUENTE ULTIMA HORA