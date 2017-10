Funcionarios de Universidad Católica de Asunción (UCA) van a huelga la próxima semana, en reclamo del cumplimiento del contrato colectivo. Julio López, del Sindicato de Trabajadores UCA, manifestó que varios artículos del contrato colectivo están siendo incumplidos por las autoridades de la universidad. “Son once artículos y también hay artículos del Código Laboral que no se respetan como por ejemplo la obligación de instalar una guardería infantil, que de manera recurrente solicitamos y ellos se niegan a cumplir”, expresó. Dijo que llegan a la medida de fuerza porque no reciben respuesta favorable a sus reclamos. La huelga será el próximo viernes 13 de octubre por 24 horas. “Las autoridades se muestran intransigentes, hay una actitud autoritaria de parte del rector, por lo que nos vemos obligados los trabajadores a apelar a la medida legal y legítima para hacernos visibilizar”, agregó. El día de la protesta todo el funcionamiento administrativo va a ser afectado. “Es la primera huelga que los trabajadores de la UCA deciden impulsar. Vamos a ver si se dignan a atender nuestros reclamos”, sostuvo López en conversación con la 970 AM. FUENTE HOY.COM