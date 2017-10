El Partido Liberal Radical Auténtico no marca la diferencia con su rival el oficialista Partido Colorado en cuanto a la calidad de las candidaturas para la Senaduría, según las listas que se inscribieron hasta ayer. Varios movimientos internos del principal partido de la oposición inscribieron ayer candidaturas, principalmente de aspirantes a ocupar una banca en el Senado, cumpliendo así con esta exigencia, en el último día del cronograma electoral, para participar de las elecciones internas del 17 de diciembre próximo. La nota resaltante es que las listas se integraron con figuras que buscan su reelección o que simplemente aspiran pasar de una Cámara a otra, como el caso del líder de Equipo País, diputado Dionisio Amarilla, que encabeza la Lista 100 para Senadores, a quien le sigue, en orden, su colega Amado Florentín, Hermelinda Alvarenga, Gustavo Ruffinelli y Nelson Segovia. En tanto que, para el Parlasur, el mismo movimiento postula a Nito Bogado y a Blanca Lila Mignarro. Como candidato a gobernador del Departamento de Caazapá se inscribió a Olimpo Rojas. Según Amarilla, los integrantes de su lista no tienen candidatos con problemas de la Justicia. Este sector también busca la reelección en Central del diputado Édgar Acosta, y de los diputados Eusebio Alvarenga, en Guairá, y Jorge Ávalos Mariño, en Paraguarí. Es considerado el equipo oficial de entre los que apoyan al presidente del PLRA, Efraín Alegre, a la candidatura presidencial. Por su parte, la Alianza Grande, que reúne a los movimientos Cambio Imbareteve y Cambiemos, integró su lista al Senado con Salyn Buzarquis, seguido por Carlos Gómez Zelada, ex titular de Conatel, y en el número tres, con María Eugenia Bajac, hija del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, confirmando lo que al principio era solo un rumor. El senador Luis Alberto Wagner figura en el número 4 de esta lista, y le siguen, en orden, Atilio Alegre, Adela Jara, y Fidelino Quintana, padre del joven dirigente, Rodrigo Quintana, asesinado durante las manifestaciones en contra del proyecto de enmienda, en la madrugada del 1 de abril. Para el Parlasur, proponen al abogado Cristian González, yerno de Wagner, y a Manuel Morínigo. Por el lado de la disidencia tampoco hay variaciones. La tónica es el rekutu (reelección) y cambio de Cámara en el Parlamento. En tal sentido, el Equipo Joven, movimiento del senador Blas Llano, tiene como cabeza de lista para la Cámara Alta a Blas Lanzoni, gobernador de Central, seguido de Llano, y de los senadores Zulma Gómez, Fernando Silva Facetti, Alberto Aquino, Blanca Fonseca, Sergio Estigarribia, Amanda Núñez, Juan Valentín García Miró y Lorena Segovia. Ayer también se inscribió la lista de la Alianza Radical, que lidera el diputado Víctor Ríos, quien también busca ser senador, junto con José Pakova Ledesma. Este grupo tiene como aliado al diputado por Central Salustiano Salinas y al diputado Carlos Portillo, de Alto Paraná, quienes buscan su reelección. Wagner y Buzarquis no perdonan a los pro enmienda

La Alianza Grande, conformada por los movimientos liderados por Luis Alberto Wagner y Salyn Buzarquis, cumplió con la decisión de evitar unirse en una única lista con sectores que incorporen a alguno de los legisladores liberales que apoyaron el intento de enmienda constitucional, a favor de la reelección del presidente Horacio Cartes. Tal el caso de la Lista 100, de Dionisio Amarilla, que incluyó a Blanca Lila Mignarro como postulante para el Parlasur.

El sector de Wagner y Buzarquis, que apoya la candidatura a la presidencia de Efraín Alegre, pese a que hubo intentos de conformar una única lista oficialista para la legislatura, tampoco aceptó unirse al grupo de Ancho Ramírez, que incorporó a Ramón Gómez Verlangieri entre sus candidatos al Senado. Para Wagner, aunque fuere por conveniencia electoral, no pueden aliarse con personas que traicionaron al partido y dieron la espalda a las resoluciones del Directorio como los senadores que apoyaron el proyecto de enmienda y se aliaron con Cartes.

Esto hubiera significado pisotear la línea y las acciones que sostienen dentro del oficialismo liberal. FUENTE ULTIMA HORA