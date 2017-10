El presidente puede ser impugnado porque no puede ejercer la senaduría activa, sostuvo el ex senador Hugo Estigarribia. Su destino es ser senador vitalicio, tal como señala la Constitución. El presidente Horacio Cartes puede ser impugnado ya que la Constitución Nacional es tajante en sostener que será senador vitalicio y no puede ejercer como senador activo. El ex senador y constitucionalista Hugo Estigarribia explicó el impedimento legal que atenta contra la intención de Cartes. Dijo que será senador vitalicio y que esa investidura solo puede perder si es sometido a juicio político. El artículo 189 de la Constitución Nacional establece que los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el cuórum. Tendrán voz, pero no voto. Estigarribia explicó que la Constitución no prohíbe al mandatario ser candidato a cargos inferiores. El problema está en que la Carta Magna marca un destino inexorable para aquellos presidentes no destituidos por juicio político, y es el de ser senadores vitalicios. "El premio es que sea senador vitalicio. Es un premio en el sentido de que los demás deben competir en cada elección para ser senadores. El destino para el presidente es ser senador vitalicio y ahí está el problema y la incompatibilidad de ser candidato", dijo. Estigarribia remarcó que el problema está en que Cartes no podrá ejercer la senaduría. "Allí es impugnable. ¿Por qué es impugnable? Cómo va a correr una candidatura que no puede convertirse en realidad", subrayó. Recordó que por eso a Nicanor Duarte Frutos no lo dejaron asumir en el 2008. No lo dejaron asumir porque es senador vitalicio. "Ese es el destino de Cartes. No hay inhabilidad para que sea candidato; pero la Constitución le prepara un destino, ser senador vitalicio. Por más que sea electo y proclamado. No puede asumir el cargo", apuntó. En agosto de 2010, la Sala Constitucional de la Corte hizo un guiño y dio lugar a una acción de inconstitucionalidad impulsada por Duarte Frutos, en contra de dos resoluciones del Senado que le impedían ocupar una banca. El constitucionalista indicó que el fallo no era imperativo y por eso no lo dejaron jurar. "Cartes es impugnable porque no puede ejercer la senaduría activa, salvo que como presidente sea destituido por juicio político", apuntó Estigarribia. Remarcó que Cartes debe ser impugnado. NICANOR. Estigarribia añadió que sigue firme el criterio de la Cámara de Senadores que no le dejó asumir su banca a Nicanor y su candidatura también puede ser fácilmente impugnada. "Nicanor es un senador vitalicio, no juramentado. No puede ser candidato a senador activo, porque es senador vitalicio. Debería ser impugnado porque no puede tener las dos condiciones", expresó. El ex senador afirmó que los ex presidentes hacen maniobras contra la Constitución para sobrevivir políticamente. "Se puede sacar una ley en el día de mañana que establezca que aquellos presidentes destituidos por juicio político no podrán ocupar ningún cargo público y allí se pone traba al caso de Fernando Lugo", sentenció. FUENTE ULTIMA HORA