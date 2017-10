Nuevas pistas escalofriantes sugieren que el hombre detrás de la peor masacre en la historia moderna de EE.UU. planeaba para profundizar su sangrienta carnicería. Stephen Paddock no sólo tenía 23 armas en su suite de Mandalay Bay, que se convirtió en su puesto de francotirador desde la que mató a 58 personas en Las Vegas. También tenía más de 22 kilos de explosivos y 1.600 municiones en su coche en el estacionamiento del hotel, dijo la policía. Los investigadores creen que Paddock tenía la intención de sobrevivir a la masacre, dijo el jueves el juez de la policía de Las Vegas, Joseph Lombardo. "Él estaba haciendo todo lo posible para ver cómo podía escapar", dijo Lombardo, negándose a detallar detalles. Pero sigue siendo un misterio lo que motivó a Paddock a matar a decenas de desconocidos y si tuvo ayuda de alguien más. Funcionarios policiales que han sido informados sobre la investigación dijeron a CNN el jueves que no han visto ninguna indicación de que Paddock tuviera un cómplice o que alguien fuera consciente de su plan. Analista: coche bomba era posible De los explosivos encontrados en el coche de Paddock, las autoridades encontraron primero varias libras de nitrato de amonio, dijo Lombardo. Dijo que una búsqueda posterior de las maletas encontradas en el coche reveló 22 kilos de Tannerite, un producto de marca que se comercializa como blancos explosivos de rifle. El arsenal de explosivos en el automóvil de Paddock podría indicar planes para un coche bomba, dijo el analista policial de CNN Art Roderick. "Esos explosivos, esa es la parte que asusta. ¿Qué iba a hacer con ellos?", dijo Roderick, exdirector asistente del Cuerpo de Alguaciles de EE.UU. "La Tannerite podría haber puesto detonado el nitrato de amonio", dijo Roderick. "Entonces, ¿estaba usando eso como un artefacto explosivo vehicular?". Es posible que nadie sepa nunca el plan de Paddock con los explosivos. El atacante se suicidó antes de que la policía rompiera la puerta de la habitación del hotel. Reservó habitaciones cerca de otros festivales de música Previo a su estancia en el Mandalay Bay días antes de la masacre, Paddock alquiló una habitación en un condominio de Las Vegas que pasaba estaba cerca de otro festival de música. Paddock alquiló la habitación en el condominio Ogden a través de Airbnb durante el festival de música Life is Beautiful, que duró del 22 al 25 de septiembre, dijo el sheriff. "¿Estaba haciendo la previgilancia, no lo sabemos todavía, todo esto es conjetura en este punto”, dijo Lombardo? Y en agosto, una persona llamada Stephen Paddock reservó una habitación en el hotel Blackstone de Chicago durante el festival de música Lollapalooza de la ciudad, dijo Wagstaff Worldwide, compañía que representa el hotel. Pero esa persona nunca se registró en el hotel, que estaba cerca del festival, dijo la portavoz de WWM Emmy Carragher. No es claro si el Stephen Paddock que reservó la habitación era el mismo Stephen Paddock detrás de la masacre de Las Vegas. Wagstaff Worldwide dijo que Blackstone Hotel está cooperando con las autoridades. FUENTE CNN EN ESPAÑOL