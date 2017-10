· Una de cada cinco personas puede padecer problemas de salud mental por el estrés relacionado al trabajo. · Esto impacta negativamente en la persona y en su entorno laboral, generando ausentismo en el trabajo, productividad reducida y retiro prematuro. · El 10 de octubre se recordará el Día Mundial de la Salud Mental, bajo el lema: “Salud Mental en el trabajo”. Un estrés persistente e intenso aumenta el riesgo de caer en depresión. En ocasiones, el estrés puede llevar a la depresión y ésta puede provocar estrés, aunque no siempre la depresión tiene su origen en el estrés ni el estrés es resultado de la depresión. Presiones demasiado fuertes en el ámbito laboral (carga excesiva de trabajo, horarios no razonables), junto con hábitos no saludables (pocas horas de sueño, sedentarismo, mala alimentación), pueden repercutir negativamente en la persona, ocasionando incluso deterioros en su salud, su vida sentimental y familiar y por ende, en su lugar de trabajo. Una de cada cinco personas en el trabajo puede padecer problemas de salud mental, señalan profesionales de la Dirección de Salud Mental del MSPyBS. Está visto que la depresión en el trabajo es la causa principal de disminución de la productividad, ausencia por enfermedad y retiro prematuro. Identificar la depresión en el trabajo es clave. Señales de alerta Persona con depresión Comportamiento con los demás Profundos sentimientos de tristeza. Se aísla del equipo. Perdida de interés en el trabajo o actividades sociales Apatía, indiferencia. Concentración reducida. Olvida las tareas o fechas límites. Olvido y dificultad recordar cosas. Parece distraído. Dificultad para hacer decisiones. Procrastinación, indecisión, productividad lenta. Dificultad para dormir o dormir demasiado. Llegar tarde al trabajo, fatiga en las tardes, mayor tendencia a accidentes. Sentimientos de inutilidad y culpabilidad inapropiada. Falta de confianza en sí mismo, inseguridad en sus habilidades. Perdida de energía o mucha fatiga. Motivación baja. Irritabilidad, enojo, o tendencia a llanto. Reacciones inapropiadas, relaciones tensas. Cambios de peso o apetito. Cambios de apariencia. ¿Qué hacer ante una persona que está sufriendo? Dar apoyo: • Aclara que deseas ayudar y escucha sin juzgar. • Apoya a esa persona a buscar ayuda profesional. • Si crees que la persona está en peligro inmediato, no la dejes sola. Buscar ayuda profesional de servicios de emergencia, una línea telefónica de crisis, o a un profesional de salud. • Mantén contacto con la persona para chequear como sigue. Dónde acudir Contactar al 021-214.936, con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud para recibir orientación e información respecto a la unidad de salud mental más cercana para consultar y recibir atención. Esta cartera dispone igualmente de un Departamento de Salud Ocupacional, dependiente de la Dirección de Relaciones Laborales, para abordar los problemas de salud de sus funcionarios. Para mayor información, llamar al 021-226.958 o 204.770, interno 467. Estrategias para promoverla salud mental en el trabajo • Un ambiente sano y gratificante es importante para la salud mental positiva. • Un espacio amigable para la salud mental en el trabajo, donde se:

ü Valorela diversidad. ü Incluya servicios de salud que incorpore salud mental. ü Tenga programas y políticas que promuevan y apoyen la salud y el bienestar de los trabajadores. ü Provea capacitación para supervisores en asuntos de salud mental. ü Mantenga la confidencialidad de los empleados. ü Brinde apoyo a los empleados que buscan tratamiento, requieran hospitalización o permiso por incapacidad. Día Mundial de la Salud Mental La Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con la Federación Mundial para la Salud Mental, dispuso que cada 10 de octubre se conmemore el Día Mundial de la Salud Mental. Este año, el tema central se enfocará en la “Salud mental en el trabajo”, que hace referencia al aumento del estrés en el ámbito laboral y sus trastornos relacionados.