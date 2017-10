Como consecuencia de la tormenta murieron ayer dos personas y varias quedaron heridas. Ocasionó también severos destrozos a su paso por el centro y este del país. Las zonas más perjudicadas fueron los departamentos de Cordillera, Guairá y Caaguazú. Algunas fosas de la obra del metrobús en la ruta “Mariscal Estigarribia” se convirtieron en “trampa” de vehículos. Como consecuencia de la tormenta murieron ayer dos personas y varias quedaron heridas. Ocasionó también severos destrozos a su paso por el centro y este del país. Las zonas más perjudicadas fueron los departamentos de Cordillera, Guairá y Caaguazú. Algunas fosas de la obra del metrobús en la ruta “Mariscal Estigarribia” se convirtieron en “trampa” de vehículos.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó en horas de la tarde que al menos 43 de sus alimentadores de energía eléctrica de 23.000 voltios quedaron fuera de servicio, debido a la tormenta que hubo en algunas regiones. La entidad estatal señaló que las condiciones climáticas fueron responsables de que miles de usuarios quedaran sin el servicio de energía eléctrica. Los problemas se originaron entre las 17:24 y las 18:15 en 43 alimentadores de 23 kV, informó. Los centros de distribución afectados fueron los de Asunción, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Limpio, Guarambaré, Itauguá, Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque. La ANDE señaló que el servicio fue restableciéndose a medida que mejoraban las condiciones climáticas y en aquellos sitios donde no se verificaron averías de consideración sobre las líneas de distribución. Obra del metrobús fue una “trampa” SAN LORENZO (Antonia Delvalle Castillo, corresponsal). La tormenta que cayó alrededor de las 18:00 en esta zona del país arrastró gran parte del vallado de protección de las obras del metrobús que estaba instalado sobre la Ruta II “Mariscal Estigarribia”. Esto ocasionó que algunos conductores no pudieran ver los pozos (“zanjas técnicas”) debido a que el raudal los cubría totalmente y sus vehículos cayeran en ellos. Uno de los automotores afectados fue un ómnibus de la empresa de transporte público “Cotrisa”, que cubría el itinerario Itá-Lambaré a través de la Línea 159, cuando en el trayecto las ruedas del lado izquierdo quedaron atrapadas por los hoyos de las obras. También se reportó que otro ómnibus fue afectado como el anterior y que un motociclista cayó en la zanja, pero salió ileso. Gladys Mancuello de Gill, frentista de la Ruta II “Mariscal Estigarribia”, refirió que no es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones. Argumentó que nada en el metrobús está planificado y que estos supuestos vallados de seguridad no cumplen su función. Señaló que siempre que cae un aguacero o un viento no tan fuerte los vallados de plástico son arrastrados y ponen en situación de riesgo de accidente a los que circulan por la vía internacional. FUENTE ABC DIGITAL