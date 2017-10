El ex fiscal Roberto Velázquez, procesado por extorsión, presentó incidentes dilatorios para evitar que se realice la audiencia de revisión de medidas, que fue fijada por la jueza de sentencia Lourdes Milva Morínigo. En la diligencia se debía decidir si se levantaba o no las medidas alternativas a la prisión contra el ex representante fiscal, atendiendo a que el mismo incumplió con una de las obligaciones impuestas al encausado (salir del país, sin comunicar al juzgado). En este sentido, el mismo contaba con prohibición, según refiere la resolución judicial. Sin embargo, la audiencia quedó suspendida ya que Velázquez planteó un recurso de reposición contra la providencia que fijaba fecha para el 28 de setiembre pasado. La magistrada decidió realizar la audiencia de reposición ese mismo día. Pero pese a que ya pasó una semana del mismo, aún no cuenta con resolución, según informó la jueza. juicio. El inicio del juicio está fijado para el próximo 17 de octubre, a las 10.30, ante los jueces de sentencia de la Circunscripción de Judicial de Alto Paraná. No obstante, en caso de plantear nuevamente un incidente dilatorio, la audiencia pública quedaría suspendida, tal y como sucedió con la audiencia preliminar, que fue postergada ocho veces. Velázquez Vezzetti, en su carácter de fiscal de Santa Rita fue detenido en diciembre del 2008 en un operativo encubierto del entonces fiscal anticorrupción Sergio Alegre. La causa se inició a partir de una visita que el procesado hizo al propietario del supermercado Primavera, Francisco Feliponi, para comentarle que existía una denuncia en su contra por supuestos hechos de contrabando. Luego, los agentes policiales Carlos Arévalos y Silvano Méndez Franco, cobraron al comerciante la suma de 1.500 dólares, supuestamente en nombre de Velázquez. FUENTE ULTIMA HORA