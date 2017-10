Si la propuesta no tiene los 23 votos necesarios para lograr el acuerdo en el Senado, seguiría en el cargo Javier Díaz Verón. Muchos creen que el tema se destrabará recién después de las elecciones generales. La fiscala Antisecuestros Sandra Quiñónez Astigarraga es la elegida por el presidente Horacio Cartes para ocupar la Fiscalía General del Estado. Ayer, el titular del Ejecutivo remitió la nota en la que solicita el acuerdo constitucional a la Cámara de Senadores. El Poder Ejecutivo necesita de 23 votos para ungir la elección de la fiscala para estar al frente del Ministerio Público. Hasta el momento no cierran los votos y el PLRA se jugará en la misma línea que tome el Frente Guasu. La estrategia de Cartes apunta primero a sondear si puede conseguir los votos en el Senado. Y en caso de que se rechace la propuesta, seguiría Francisco Javier Díaz Verón hasta que se destrabe el tema mediante un acuerdo político, después de las elecciones generales del próximo año. Desde el Ejecutivo habían considerado que la continuidad de Díaz Verón es el mejor escenario en vista a los temas polémicos que son investigados por el Ministerio Público, como el caso de los incidentes generados el 31 de marzo, cuando se incendió el Congreso y luego los efectivos policiales atracaron la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Hasta el momento no investigan quién dio la orden para atropellar el partido. Sin embargo, también observan que Sandra Quiñónez tiene un buen perfil para el cargo y no tiene denuncias de corrupción. La decisión de Cartes se da en plena marcha de la campaña electoral de las internas coloradas y demás partidos políticos. Solamente falta poco más de dos meses y la posibilidad de lograr consenso político se va diluyendo. PROCESO VICIADO. Una vez que fue seleccionada la terna de candidatos para la Fiscalía, esta fue duramente cuestionada, ya que los seleccionados no tenían los mejores puntajes. El proceso no fue transparente y no se dieron a conocer muchas informaciones requeridas. Trascendió que Díaz Verón quedó en el quinto lugar con 319,84 puntos, en cuanto a méritos académicos. Mientras que la fiscala Sandra Quiñónez Astigarraga alcanzó 172 puntos. La otra ternada, Victoria Acuña, logró 178,28 puntos. La designación de Quiñónez genera preocupación, principalmente, en los sectores sociales. Uno de ellos proviene de la directora Ejecutiva de Tedic, Maricarmen Sequera, quien cuestiona que la fiscala Sandra Quiñónez es una de las que consideran que no es necesario pedir autorización de un juez para entregar información privada. Igualmente, referentes de las organizaciones en defensa de derechos humanos ponen en tela de juicio su actuación, principalmente en las intervenciones realizadas contra familias campesinas en el marco de la investigación contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Además, investigó la expedición de documentos falsos para Pérez Corradi. afinidad. Sandra Quiñónez es hermana de Soledad Quiñónez Astigarraga, ministra de la Secretaría Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo. Ambas suelen participar de las actividades militares, donde ocasionalmente suele estar el presidente. Además, tienen afinidad con la familia del general (SR), Tolentino Nicolás Capdevila, ex comandante del Comando Logístico, cuya hija también tiene vínculos con la familia presidencial. Su perfil

Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga: La elegida por el presidente Horacio Cartes para el cargo de fiscal general del Estado comenzó a trabajar en el Ministerio Público con el ex titular de dicha repartición, Óscar Germán Latorre.

Tiene un promedio académico de 3,25 y 172 puntos en el concurso de mérito académico, Quiñónez no estuvo precisamente entre los mejores puntuados, así como sus otros dos compañeros de la terna.

Sin embargo, a la ahora candidata a fiscal general se la ubica como muy cercana al cartismo. De hecho, su hermana, Soledad Quiñónez, es titular de la Secretaría Anticorrupción, repartición que depende de la Presidencia de la República. También está vinculada con el general (SR) Tolentino Capdevila, allegado a Cartes. FUENTE ULTIMA HORA