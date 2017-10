Un asegurado que prefirió el anonimato denunció que la semana pasada le informaron que se reprogramó la fecha de su cirugía cardiaca en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). ¿Por qué? Las respuestas son varias por parte de las autoridades de la previsional. Por un lado, alegan que es un problema de hace tiempo que está relacionado con la alta demanda en el servicio y, por otro, que fue un conflicto político. Un intento de cambio del jefe del Servicio de Cardiocirugía, doctor Jorge Jarolin, por su opción política es la causa que incide en los cambios de fechas de las operaciones, denunciaron fuentes anónimas. ¿Cuál es la causa? La apuesta a favor del precandidato de Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, y no por el candidato oficialista, Santiago Peña, lo que casi le costó el cargo. Esta supuesta opción política por el bando contrario desató una jornada de resistencia en el Hospital Central del IPS. El hecho ocurrió el pasado 28 de setiembre. Tras la noticia del cambio, el personal de blanco se resistió y tras horas de negociación se logró reponer a Jarolin en el cargo. Los asegurados apoyaron al cirujano cardiaco infantil; una especialidad escasa en el país. El doctor Jorge Jarolin en conversación con ÚH evitó dar mayores detalles con relación a lo acontecido, pero admitió que intentaron sacarlo del cargo y que las cirugías están siendo reprogramadas. "Fue por un tema más delicado. Hasta ahora estoy en mi puesto. Si ocurría eso iba a pedir mi salida o comisionamiento de IPS, lo que hago en pediatría no hay otro que haga. Entonces, tuvieron que retroceder". Tras sus breves declaraciones derivó el caso con la doctora Ruth Zayas, de la Dirección de Apoyo y Servicios, quien también volvió a remitir la consulta con el jefe del servicio, el doctor Jarolin. "No tengo reclamos nuevos. Son problemas de larga data, relacionados a la alta demanda y pocos especialistas en el país. Entiendo que el doctor Jarolin te podría informar mejor. Las cirugías cardiacas dependen de él y su equipo", dijo Zayas. Lo que hago en pediatría (cirugías cardiacas), no hay otro que haga. Entonces, tuvieron que retroceder.

Dr. Jorge Jarolin, jefe de Cardiocirugía. FUENTE ULTIMA HORA