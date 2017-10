El comisario Eliseo Gaona, jefe del departamento de Eventos Deportivos de la Policía, explicó el porqué de la no intervención durante la riña entre barrabravas en medio del encuentro jugado en Pedro Juan Caballero. Tras una reunión entre autoridades y dirigentes de clubes deportivos, se acordó en trabajar en una mesa de seguridad para intentar paliar los actos violentos durante hechos deportivos. El comisario Gaona brindó algunas declaraciones luego de esta mesa de diálogo y comentó que la policía, tras una nueva ley, está descentralizada en cada departamento del país, por lo que cada área debe tener sus propias sedes especializadas. La única sección de la Policía que se encarga de reprimir o evitar que sucedan trifulcas, en medio de la hinchada, es la de Eventos Deportivos que está solamente en Asunción. Gaona fue consultado sobre el motivo de hacer una excepción en este caso, a lo que respondió que "de los errores se aprende". Por su parte, el viceministro de Seguridad, Ariel Martínez, elogió la labor policial, que llegó una vez consumada la pelea. "El esfuerzo debe ser por individualizar (a los responsables) y gracias al trabajo de la Policía, varios están procesados. Ahora pedimos que la justicie actúe", expresó. Marcos Trovato, presidente del club Olimpia, refirió que no son responsables del "acto criminal", pero si son parte del problema, como pueden ser también factor de la solución. Aclaró que no entregó entradas de gentileza para que los vándalos ingresen. FUENTE PARAGUAY.COM