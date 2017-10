La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recomendó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) –a través de una resolución–, que como medida de prudencia administrativa suspenda la continuidad del proceso de la fiscalización de la duplicación de las rutas 2 y 7. Esto a raíz de la impugnación que promovió el Consorcio Vial Este, integrado por la Consultora Guaraní y GMI, que busca anular la licitación en cuestión, que se adjudicó al Consorcio C y D-ELC, integrado por la firma chilena Cruz y Dávila Ingenieros Consultores LTDA y Electroconsult del Paraguay, por USD 8,5 millones. La suspensión debe darse mientras duren las investigaciones iniciadas, de acuerdo con el documento. ÚH quiso consultar ayer a la directora de Proyectos Estratégicos del MOPC, Claudia Centurión, sobre la situación del proyecto después de la impugnación, pero no respondió. La protesta se dio a raíz de “groseras irregularidades” detectadas en la licitación, según reza en la denuncia presentada a la DNCP, a la que accedió ÚH. En el pedido, el consorcio asegura que fue eliminado injustamente en la etapa de la evaluación técnica y jurídica, por lo que ya no participó en la apertura de las ofertas económicas (sobre 2). Vale señalar que la convocatoria para la fiscalización de la primera APP se lanzó en enero del 2016 y la apertura de las ofertas se realizó el 14 de julio del mismo año, cuando se presentaron nueve oferentes. Sin embargo, solo tres siguieron en carrera después de la evaluación técnica, en medio de una lluvia de protestas. Finalmente, el 6 de setiembre pasado se dio a conocer que el proyecto se adjudicó a Cruz y Dávila y Electroconsult. Sugestivamente, la ingeniera Claudia Centurión, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe) del MOPC –dirección que justamente maneja esta APP–, trabajó en la firma chilena Cruz y Dávila, antes de asumir el cargo en el departamento especial del MOPC. DNCP además está investigando a los oferentes Typsa-Caem y Concremat y Asociados. Al primero porque siguió en competencia, pese a que era contratista de Sacyr en el diseño de ambas rutas, y al segundo oferente porque al parecer mintió sobre su experiencia. La duplicación de ambas rutas debe ejecutar el consorcio liderado por la española Sacyr, vía alianza público-privada (APP), por USD 520 millones. El plan del MOPC era iniciar en pocos días las obras de recapado y mejoramiento del tramo 0, desde el km 13 en San Lorenzo hasta Ypacaraí, pero seguirá esperando. FUENTE ULTIMA HORA