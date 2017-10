El senador liberal Miguel Abdón Saguier reafirmó que rechazan la elección de Sandra Quiñónez para fiscal general del Estado, por formar parte de una terna que se realizó con un “criterio groseramente sectario”. “No rechazamos la figura de Sandra Quiñónez nada más, es una cuestión institucional. La Constitución Nacional señala claramente que el Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Sin embargo, hemos notado que la terna se hizo con un criterio plenamente sectario que choca con ese pluralismo”, manifestó el senador liberal Miguel Abdón Saguier esta mañana. Señaló además que debería existir un pluralismo no solo partidario, sino también ideológico. “Hay 340 fiscales en todo el país, de los cuales solo 40 no son colorados”, citó como ejemplo de la “hegemonía” reinante en el Paraguay. Saguier puntualizó, en contacto con ABC Cardinal que se debe reiniciar todo el procedimiento de elección de la terna una vez rechazada la propuesta de Quiñónez en el Parlamento. En cuanto a Javier Díaz Verón, manifestó que debía dejar el cargo al cumplir su mandato, para que asuma el fiscal adjunto que tenga mayor antigüedad en la institución. "No tiene cabida la reconducción tácita, es una normativa solo para el ámbito privado, no rige para instituciones públicas", acotó. Quiñónez, Díaz Verón y Victoria Acuña forman parte de la terna presentada por el Consejo de la Magistratura en unas elecciones muy cuestionadas por falta de transparencia. La primera fue la "elegida" de Horacio Cartes para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. El Senado tiene 30 días para aceptar o rechazar el nombramiento. El Frente Guasú y el Partido Liberal han expuesto su postura contraria a la designación de Quiñónez. El Equipo Joven de PLRA indicó que acompañarán la postura del FG. En otro momento, el senador liberal reiteró que los disidentes deben impugnar la candidatura de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, por ir en contra de la Carta Magna. “No hay ninguna disposición legal que le permita al Presidente renunciar para postularse a un cargo. En la Constitución, lo que no está permitido está prohibido. Se debe realizar una interpretación sistemática de las normativas legales”, acotó en la 730 A.M. FUENTE ABC