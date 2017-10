La penitenciaría de la ciudad de Emboscada recibirá a parte del grupo de barrabravas de Olimpia que están procesados por los actos vandálicos en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Hernán Resquín, director del viejo penal de Emboscada, dijo que habilitaron celdas para 15 barrabravas en las instalaciones más antiguas de la penitenciaría y que la misma cantidad sería destinada a la denominada “Padre Juan Antonio de la Vega”, conocida también como “la nueva Emboscada”. Sin embargo, aún faltan 11 hinchas más que no tienen cabida en ninguno de estos recintos penitenciarios pero cuentan con orden de prisión preventiva, emanada por el juez Santiago Núñez. Además, hay otros 266 imputados que quedan en libertad, pero con la expresa prohibición de ingresar en cualquier escenario deportivo. Esta mañana surgió una información de que los barrabravas que no deben ir a la cárcel serían trasladados de Pedro Juan Caballero hasta las inmediaciones del club Olimpia en Asunción, sitio escogido como punto de encuentro de todos los buses para dejar en libertad a los imputados. Ante esta situación, los directivos del club decidieron cesar sus actividades administrativas y cerrar las instalaciones del club, precisó Álvaro Bilbao, un dirigente franjeado. “Por cuestiones de seguridad, el club Olimpia cerró sus puertas. A partir de las 13:00 se retoman las actividades. Nuestra gente solicitó refuerzos por cualquier eventualidad”, expuso. Aclaró que el club no tiene vínculo alguno con los hinchas que están siendo trasladados a Para Uno. Dijo que fue la propia Policía la que informó sobre la liberación de los barrabravas en inmediaciones de Para Uno, por ello decidieron cerrar las puertas del club.