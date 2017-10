Dos denuncias de casos de violencia escolar se registran al día en este 2017 en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Los supuestos hechos tienen que ver con el acoso escolar, la violencia entre pares o de parte de docentes, las drogas o abuso sexual, todo en el ámbito educativo o en el entorno de las escuelas, indicaron desde la Dirección General de Niñez de la cartera estatal. Solo el año pasado se registraron más de 250 casos de estos tipos. Las cifras no variaron en los últimos cursos lectivos, pero este 2017 podrían aumentar debido a la cantidad de denuncias. "Es un hecho que cada año aumentan las quejas o denuncias que recibimos en el Ministerio, la gente se anima más ahora", sostuvo la directora general de Niñez del MEC, Sonia Escauriza. En ese sentido, explicó que este incremento no necesariamente implica que surjan más casos concretos. "Algunos se descartan o se cierran por los procedimientos; otros no pueden corroborarse", agregó. protocolo. Escauriza comentó que existe un protocolo ya vigente para todas las escuelas, sean públicas, privadas o subvencionadas, que básicamente implica alertar a instancias como la supervisión de la zona. Pero la costumbre de muchos directores es no dar a conocer este tipo de sucesos. "Especialmente se da en el ámbito privado. Los directores suelen minimizar los casos de bullying hasta que la situación se desborda completamente", lamentó la experta. En estos casos lo que suele ocurrir es que la víctima o sus padres deciden que quieren cambiar de institución educativa. "La vida del chico ya no es la misma después", agregó. Nuevo. Un presunto caso de acoso en el ámbito educativo se dio en el Instituto Sagrada Familia de San Lorenzo, donde un niño fue diagnosticado con depresión del tipo 1 a raíz de un supuesto hecho de bullying. "El caso es grave y lastimosamente no tuvimos información desde Niñez para intervenir", dijo Escauriza. Ahora el chico lleva dos semanas sin asistir a clases por temor. La familia está alarmada. Como respuesta, los directivos del instituto informaron al MEC que ya pidieron a la madre que el chico vuelva al colegio, sin recibir supuestamente una respuesta. Desde la entidad estatal siguen investigando el suceso. Más casos de acoso en Central

De las dos denuncias de violencia en el ámbito escolar recibidas por día este 2017, los supuestos hechos de bullying se dan más en Central y en capital, de acuerdo con el departamento de Niñez del MEC. Indican que esto se da porque hay mayor información sobre el tema. La drogadicción es otro de los dramas en estas zonas. FUENTE: ULTIMA HORA