De las 12.000 familias afectadas por temporales, cerca de 3.000 casas no logran ser asistidas por problemas de abastecimiento, según la SEN. Frente causante de tormentas se disiparía mañana. La desaparición total o parcial de techos en hogares es uno de los principales daños que deja cada temporal registrado. Sin embargo, desde hace cinco días la provisión de chapas por parte del Gobierno no es realizada. El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, señala que no pueden cumplir con la ayuda, ya que la empresa adjudicada, cuyo nombre no quiso dar a conocer, no cuenta con el suficiente abastecimiento. "No puedo decir el nombre porque eso me compromete en un contexto comercial que puede afectar a algunas de las empresas con las que estamos trabajando de manera excelente. Lo que pasa es que las fábricas no dan abasto", señaló el secretario de Estado. Precio. El ministro afirmó que el precio de cada chapa se aproxima a G. 44.000. No obstante, según fuentes cercanas, cada material, adquirido por fondo de emergencia, costó G. 56.915 a la SEN. En cuanto a la inversión general, por asistencia en los últimos de fenómenos adversos, señaló que aún no tienen contabilizado, por los constantes movimientos que realizan tras los frecuentes temporales. Roa consideró que es "mínimo" el número de viviendas las que aún no fueron asistidas. "Tenemos 12.000 familias afectadas, de las cuales estimo que hasta el momento no podemos llegar al pequeño porcentaje de 3.000 hogares", aseveró. Aseguró que hasta la fecha de ayer fueron distribuidas 110.000 chapas. Hasta el momento llegaron a 9.000 hogares, aproximadamente. Temporal. En las últimas semanas fueron afectados 12 departamentos del país, dejando como saldo tanto víctimas fatales como heridos e incontables pérdidas materiales. También como secuela, los pobladores de zonas dañadas por fenómenos quedaron por horas, e inclusive días, sin el servicio de energía eléctrica y telefonía. Actualmente un frente estacionario se encuentra sobre el país, lo que significa que convergen masa de aire húmeda con otra seca, según la Dirección de Meteorología. Afirman que este frente es el causante de frecuentes temporales y lluvias intensas. Estiman que sería disipado desde el domingo. Sin embargo, los expertos no descartan la posibilidad de que el fenómeno vuelva a formarse por ser la temporada de tormentas. Bicicleteada en la Costanera

Este 20 de octubre se realizará un paseo en bicicleta de 10 kilómetros, a las 20.00, en la Costanera de Asunción. El evento es en el marco de la campaña #HogaSeguroHogar, por el Día Internacional para la Reducción de Desastre (DIRD). La actividad es sin costo. Los interesados deberán inscribirse a través de un formulario disponible en (www.sen.gov.py)y redes sociales de SEN. Afirman que el objetivo es concienciar sobre la importancia de prevención de fenómenos adversos. ANDE registra pérdidas por G. 2.400 millones por tormentas y granizadas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) suma perjuicios por 2.400 millones de guaraníes a su sistema eléctrico, como consecuencia de las tormentas registradas en diferentes puntos del Alto Paraná desde el pasado 1 de octubre.

Las tormentas registradas entre el pasado miércoles y el jueves, afectaron al sistema eléctrico de Los Cedrales, Mallorquín, San Cristóbal y Hernandarias. "Los compañeros y las empresas contratistas están trabajando para reponer el servicio", explicó Juan Manuel Rozzano, el jefe regional de la ANDE.

Parte de los distritos siguen sin el servicio eléctrico. "Tenemos dos sectores con transformadores averiados, en esos lugares se está en proceso para reponer la energía", agregó.

"2.000 millones de pérdidas solo corresponden a la tormenta del domingo 1. Los de esta semana tenemos una estimación de pérdidas de 400 millones", insistió.

Señaló que esa vez en el departamento se cayeron 370 columnas de 12 m y 100 de 9 m, más los cables sueltos. (EM) FUENTE: ULTIMA HORA