Miguel Fernández se encadenó al acceso del edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Exige la licencia de la frecuencia de Radio Asunción y la carta de renuncia de Teresa Palacios, presidenta de la institución. La familia acudió al mismo presidente Horacio Cartes, cuya única respuesta fue que dejen de "romper las bolas". Miguel Fernández es también el nombre del papá del manifestante, quien en vida trabajó durante 48 años en locución radial y así fundó Radio Asunción. "Me quieren sacar el pan, yo no sé hacer otra cosa más que radio, crecí con mi viejo", expresó el hombre a ÚLTIMAHORA.COM este lunes. El mismo permanece encadenado a la puerta del edificio Ayfra y bloquea el acceso para los trabajadores de las diferentes oficinas. Conatel quiere licitar la frecuencia de esta emisora, a lo que salieron al paso los herederos, Fernández hijo y su madre. "Ahora nos quieren sacar la licencia por un tecnicismo. Voy a demostrar que me quieren robar la licencia", aseguró el manifestante, Fernández acusó directamente a Teresa Palacios, presidenta de la Conatel, de mentirosa y de ser quien está detrás del "robo" de la emisora. "Tengo pruebas para demostrar que miente. Me están queriendo comer la radio en contubernio con su secretario general, con un empresario dueño de medicina prepaga. Sé quién es la senadora que le apoya a este empresario", disparó el radialista. Advirtió que no se moverá de la entrada del edificio hasta que no se le entregue la resolución de la licencia de su radio y sin confirmar que Palacios haya renunciado. Advirtió que seguirá manifestándose hasta lograr sus exigencias y que incluso, se irán sumando más personas a la manifestación. "Hasta que la señora renuncie y me entreguen mi licencia, no me muevo de acá", anunció. Respuesta de Cartes Adriana Franco es la viuda del fundador de la radio, madre del encadenado, y ex senadora por el oviedismo. En varias ocasiones, la mujer aprovechó la presencia de Horacio Cartes a eventos públicos para hacerle llegar su pedido de ayuda para evitar que la radio sea licitada. La última respuesta que recibió del mandatario en el departamento de Cordillera fue que "deje de romper las bolas". A esto Fernández respondió que lo único que intentan es defenderse de los corruptos. FUENTE ULTIMA HORA