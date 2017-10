Un hombre de 55 años murió en una sala de juicio oral del Poder Judicial mientras declaraba como parte un proceso que llevaba hace siete años. Su abogado denunció la falta de médicos en el lugar, pero funcionarios judiciales indican que fue muerte súbita. El abogado Florencio Díaz relató a ABC Cardinal el inusual suceso que le tocó vivir ayer por la tarde: su cliente, el señor Víctor Fretes, falleció tras descompensarse en plena sala de juicios, ya que no recibió atención médica en el momento. Ocurrió a las 14:15. El profesional en leyes comentó que se trata de un proceso por estafa. Su defendido había sido víctima de la sustracción de ocho hojas de cheques, los cuales fueron adulterados y con cinco de ellos se logró cobrar la suma de G. 50.000.000, hecho que sucedió en 2010. Tras años de litigar, tener que soportar que el caso sea desestimado primeramente por la fiscala Teresa Sosa y luego conseguir que la Fiscalía General ordene que se reanude el proceso, en la víspera fue convocado como testigo para relatar una vez más lo sucedido. “Cuando estaba prestando declaración testifical se descompensó en la ultima parte. Pidió un vaso de agua, le acercaron, pero ya no pudo sostenerse. Se le reanimó en el piso, pero ya no hubo caso”, relató. Criticó el hecho de que debieron esperar 45 minutos para que llegue la ayuda, ya que el Palacio de Justicia no cuenta con profesionales médicos. Afirma que la enfermería es atendida solo por funcionarios judiciales. Señaló que los médicos forenses que deben estar en el Palacio solo figuran en el horario, pero son planilleros. “Mi cliente murió angustiado por no hallar justicia en este país”, exclamó el abogado. Anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue los hechos de omisión de auxilio dentro del Poder Judicial, por la falta de profesionales médicos para estos casos. JEFE DE SEGURIDAD SE DEFIENDE Freide Amarilla, el jefe de seguridad del Poder Judicial, desmintió las afirmaciones del abogado y dijo que desde el aviso de lo sucedido y la asistencia del personal de sanidad del Palacio solo transcurrieron tres minutos, lo que se puede corroborar con las imágenes de circuito cerrado. También dijo que es una mentira lo de la silla de plástico. Mencionó que fue llevado en silla de ruedas a la enfermería y que fue atendido por la doctora Maura Arce, quien diagnosticó finalmente su muerte. También agregó que si cuentan con ambulancia, pero que no fue necesario porque no se lo pudo estabilizar para trasladarlo a un centro asistencial. FUENTE: ABC COLOR