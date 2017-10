Los vendedores afectados por el siniestro tendrán sus nuevos puestos pegados al pasillo del Bloque B. Comuna admite que la instalación temporal puede ser peligrosa, pero no cuentan con otro espacio. Descontento y preocupación en el Abasto. Comerciantes afirman que con las reubicaciones de varios puestos de los afectados por el último incendio en el Bloque C, el hacinamiento será peor y puede estar latente otra tragedia. Esta preocupación se da específicamente por parte de vendedores del Bloque B. Frente a esta unidad, la Municipalidad de Asunción prepara la instalación de cerca de 30 pequeños locales del rubro de fiambrería. "No estamos en contra de la reubicación de los vendedores del Bloque C, lo que cuestionamos es el lugar de ubicación que la Municipalidad eligió para ellos. Ahora estaremos encimados, se dificulta el acceso y hay mayor concentración de calor", señaló Esmerita Karina López, quien cuenta con un copetín en el Bloque B. El espacio entre los locales, en proceso de instalación, y el Bloque B, solo es un pequeño pasillo, donde los comedores instalan mobiliarios para los comensales, por lo que la circulación se volvería aún más dificultosa. "Ahora que tendremos locales frente a nuestros puestos, nos quedamos sin salida directa. Tendremos que cruzar todo el pasillo para hacer ingresar nuestras mercaderías al bloque y poder sacar las basuras", comentó María Leguizamón, trabajadora del lugar. Los permisionarios de dicha zona destacan la precariedad de infraestructura del salón, al igual que el siniestrado, por lo que la incorporación de los locales temporales, en un reducido espacio, se vuelve propicio para otro incendio. Instalación. Al respecto, el director del Abasto, Otilio Sánchez, sostuvo que no existe otra alternativa en cuanto a lugares para relocalización. "No es fácil reubicar a cerca de 350 permisionarios. La colocación de las fiambrerías en la zona es porque creemos que es el lugar adecuado donde van a poder seguir vendiendo", expuso. Comentó que para la cadena de frío, que precisarán los locales, ya instalaron un transformador. Las casillas estarían hechas de chapas de zinc y los afectados estarían ocupando el puesto desde hoy, según el director. "Esta instalación temporal puede ser un peligro, al igual que los toldos. Pero necesitamos que la gente pueda vender". Desde ayer el movimiento comercial empezó a tener un pequeño repunte, según los comerciantes situados bajo el toldo. Las reubicaciones serían por un largo tiempo ya que posiblemente el bloque dañado tendrá que ser reconstruido en su totalidad. El incendio del domingo pasado afectó a cerca de 350 comerciantes. Algunos permisionarios lograron recuperar parte de la mercadería y mobiliario, otros en cambio lo perdieron todo. La nueva ubicación nos dificulta la salida del Bloque B y el calor va a aumentar. María José Arrúa, Bloque B. Pedimos la comprensión de los demás comerciantes. No tenemos mucho espacio. Otilio Sánchez, director del Mercado. FUENTE ULTIMA HORA