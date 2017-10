En la Cámara de Diputados pusieron en marcha la posibilidad de incrementar la dieta legislativa, lo que impactará directamente en la jubilación de varios legisladores y los más interesados son los que están por retirarse. Si tomáramos como ejemplo la suma que percibe cada diputado y que asciende a G. 32.774840, la jubilación ordinaria que cobraría por un aporte de 15 años (tres periodos), es de G. 26.219.872. Los legisladores cobran el 100% de su dieta como jubilación luego de cuatro periodos (20 años) en el cargo. Los parlamentarios tienen una jubilación vip regida por una ley, cuyo régimen fue modificada a medida de los parlamentarios en los últimos diez años, y que estipula que tras haber culminado un solo periodo de 5 años y al cumplir los 55 años de edad, el legislador ya puede jubilarse con G. 10 millones. Existe una vía intermedia para la jubilación parlamentaria. Es decir que con 10 años de aporte, equivalente a dos periodos legislativos, ya puede cobrar el 60% de sus ingresos totales, que con la dieta actual queda en G. 19.664.904. En la Cámara baja existen varios diputados que ya cumplieron con la edad y el aporte necesarios para jubilarse. El caso del diputado Mario Soto Estigarribia, de Caaguazú, es uno de ellos. El mismo ya no se postula en estas elecciones a cambio de un consenso para que su hijo Marcelo Soto, ex ministro de Juventud, pugne por la Gobernación en Caaguazú. Los oficialistas Purificación Morel y Bernardo Villalba también optaron por no buscar la reelección. Villalba también cedió y dejó de lado sus aspiraciones para que su hijo que tiene su mismo nombre sea precandidato de HC para la Gobernación de Concepción. Tanto Villalba como Purificación tienen un periodo y podrán acceder a la jubilación “reducida” de G. 10 millones. Tras la polémica idea manifestada por el presidente de la Cámara baja, Pedro Alliana, de eliminar los vales de combustibles de G. 5.500.000 que recibe cada diputado y añadirlos a la dieta, saltó de que el plan es ajustar los ingresos para abultar la jubilación. Así lo advirtió la propia senadora Desirée Masi que se mostró en contra de esa intención. El privilegio jubilatorio de los parlamentarios contrasta con las del trabajador común, que puede jubilarse recién con 60 años de edad y luego de haber aportado 30 años. FUENTE ULTIMA HORA