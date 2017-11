Seguidores del fallecido dictador Alfredo Stroessner, se congregaron en el barrio San Pablo para recodar el aniversario de su nacimiento. Los presentes afirmaron que bajo su mandato se “vivía mejor”, pero obviaron los graves atropellos de su régimen. Un grupo de aproximadamente 100 personas se juntaron en la plaza Carmen de Lara Castro del barrio San Pablo y cuando el reloj marcó las 00:00 del viernes 3 de noviembre, se lanzaron fuegos artificiales en sede del Club 3 de noviembre. Los nostálgicos de la dictadura y la opresión rindieron homenaje al tirano, añorando sus supuestos logros para el Paraguay, pero sin mencionar lo referente a las torturas, homicidios, desapariciones forzosas y numerosos atropellos a la libertad de quienes no comulgaban con los intereses del régimen dictatorial. Entre ellos se encuentra Manuel Fleitas, quien dijo ser custodio de Stroessner, durante unos 10 años, según el hombre, en aquel entonces no habían homicidios, ni secuestros como en la actualidad y se promovía a la industria. Mencionó además que bajo el régimen stronista no había gente mendigando en las calles, como ahora. El régimen autoritario de Stroessner se mantuvo por 35 años, bajo los cimientos de la trilogía compuesta por el gobierno, las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado, concentrando innumerables beneficios para él y su entorno. A quienes estaban en contra, les deparaba la persecución, la tortura, la muerte, la desaparición forzosa y el exilio, mediante la concentración del aparato estatal, de las fuerzas públicas, con el acompañamiento de delatores civiles. FUENTE ABC DIGITAL