La fiscalía estadounidense acusa a Napout de recibir supuestas coimas y sobornos desde 2010. Ese mismo año el extitular de Conmebol y exvicepresidente de FIFA abrió junto a su familia una empresa offshore en Bahamas, uno de los paraísos secretos. Hoy debería iniciar su juicio en EUA. El 17 de marzo del 2010 el extitular de Conmebol y exvicepresidente de la FIFA Juan Ángel Napout abrió una empresa offshore en las Bahamas, una isla paradisiaca, parte de las 19 jurisdicciones con altos niveles de secretismo en el mundo financiero. El nombre de la empresa offshore que habilitó fue una conjunción de su apellido y el de su esposa, NAPFORS (Napout y Forster) HOLDINGS LIMITED. Fue abierta con la intermediación de la empresa Winterbotham Trust Company Limited, una corporación con sedes en Hong Kong, Bahamas y Uruguay. Como directivos y oficiales de la cuenta figuraron ejecutivos de Winterbotham, además del matrimonio Napout-Forster junto con sus cuatro hijos. Según los documentos a los que tuvimos acceso, se pagó anualmente el mantenimiento de la empresa desde el 2010 hasta junio del 2015; en mayo de ese año, estalló el Fifagate y el 3 de diciembre de ese 2015 Napout fue apresado en Zúrich, Suiza. Según la justicia estadounidense encabezada por la fiscala Loretta Lynch, Napout recibió coimas y sobornos desde el 2010, mismo año de creación de la empresa offshore NAPFORS HOLDINGS LIMITED. Publicaciones anteriores del colega Marcos Velázquez dan cuenta de que se habrían usado cuentas bancarias en Suiza para enviar dinero a Paraguay –vía Estados Unidos–. Según investigaciones de EE.UU., el dinero venía de cuentas manejadas por la esposa de Napout y eran giradas desde el Lloyds TSB Bank PLC y Union Bancaire Privee. Como ejemplo la investigación citaba que en el 2011, Ruth Forster de Napout transfirió US$ 200.000 desde el Lloyd’s TSB Bank a una de las cuentas de su esposo en Paraguay vía Estados Unidos. Y que en el 2014 usó la Unión Bancaire Privée para transferir otros 50.000 dólares a la misma cuenta paraguaya, siempre a través de Estados Unidos. No hablarán Para obtener la versión de Napout (que está en EE.UU. privado de su libertad desde la fecha de su extradición el 15 de diciembre del 2015), nuestro diario contactó con el abogado paraguayo del exdirigente Dr. Esteban Burt. El 10 de octubre pasado hablamos con el profesional, quien explicó que su cliente tiene restringidas las declaraciones y que él no formularía tampoco ninguna sobre este caso. Hoy arranca el juicio Hoy 6 de noviembre arranca –administrativamente– en un juzgado de Brooklyn (Nueva York, EE.UU.) el juicio que llevará adelante la justicia contra siete exdirigentes de fútbol y un ejecutivo de marketing. Para la Fiscalía, Napout y otros referentes del fútbol conspiraron unos con otros para usar sus cargos en la FIFA en un esquema que envolvió pedidos, ofrecimientos, aceptaciones, pagos y recepciones de pagos ilegales, sobornos y coimas. Son acusados de involucrarse en actividades criminales que incluyeron fraude, sobornos y lavado de dinero en torno a negocios de derechos de televisación. Los ocho acusados que hoy llegan a la justicia se declararon no culpables y en su momento, el fiscal adjunto estadounidense Evan Norris dijo que estaban en discusiones sobre “acuerdos de culpabilidad” con algunos. Hoy van a juicio los exmiembros del comité ejecutivo de la FIFA José María Marín de Brasil, Juan Ángel Napout de Paraguay, Eduardo Li de Costa Rica y Julio Rocha de Nicaragua. Rafael Esquivel de Venezuela, el ejecutivo de marketing Aaron Davidson, de Miami; Héctor Trujillo, un juez de Guatemala y Costas Takkas de Islas Caimán. FUENTE ABC