La piratería local ostenta aún cifras muy elevadas, y el país es el segundo en Latinoamérica con más software pirata instalado, que acarrea riesgos a dispositivos y perjuicios a la industria de programas informáticos. El 84% de las empresas del país siguen utilizando programas sin licencia y el valor comercial de estos programas ilegales se traduce en USD 89 millones. Se constituye en la segunda nación de Latinoamérica con más software pirata instalado, siendo superada solo por Venezuela (ver infografía). El último reporte de la compañía BSA The Software Alliance remarcó que Paraguay es uno de los países con mayor utilización de software pirata. Los problemas que ocasionan los programas ilegales son bastante amplios, puesto que van desde los riesgos para los dispositivos hasta el perjuicio que generan a la cada vez más creciente industria del software paraguayo. Recientemente, la Cámara de Diputados sancionó la ley "De fomento a la industria nacional del software", que pretende fijar medidas temporales y permanentes que estimulen la creación, afianzamiento y crecimiento de las empresas paraguayas dedicadas al desarrollo de software. Sandra Balbuena, gerente de Microsoft para Paraguay, señaló que la piratería lastimosamente se instaló como una cuestión cultural y requiere un cambio en todos los niveles. Sin embargo, aseguró que el continente entero tiene este flagelo. "En nuestro país hay leyes que protegen los derechos de autor, hay reglamentaciones, regulaciones que inclusive tipifican el delito de piratería de software con elevadas multas. Como Microsoft hemos venido haciendo campañas con nuestros partners, no solo por las consecuencias a nivel económico, sino también por los riesgos para las empresas en el tema de seguridad. El software pirata que es descargado de internet por lo general viene con un virus, un malware", apuntó. Patricia Stanley, titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), reconoció que aún existe un déficit en la lucha contra la piratería, dado que hoy día casi todas las soluciones pueden ser descargadas de la web, pero informó que ahora se trabajará con la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Senatics) para hacer la auditoría de software del Estado. Sin embargo, la abogada aseveró que hace falta una campaña mucho más agresiva en todo el país. ADAPTARSE. Los desarrolladores Víctor Cartes, de la empresa Tiva; y Verónica Meyer, de la firma Opentech; consideran que los tiempos actuales exigen a los desarrolladores locales de software a adaptarse, con el fin de no verse dañados en demasía por los programas sin licencia. Cartes comentó que internet ha revolucionado varias industrias y ha estado cambiando las reglas de juego cada corto tiempo. Acotó que los consumidores ya no quieren comprar un producto eternamente, sino lo que buscan es un servicio. "Lo mismo pasa con el software, pasó con la música. El consumidor ya no quiere invertir en un activo, ya no quiere comprar algo, prefiere consumir un servicio. Después de la era de Napster y los P2P, en el que vivíamos consumiendo mp3 piratas, hoy ya casi nadie lo hace. Tampoco compramos discos. Consumimos música como un servicio. Lograron un modelo de negocio que hace que no nos interese seguir pirateando música, porque nos resulta más fácil consumirla a través de plataformas como Spotify, y aún así es rentable para los autores y las discográficas. Podemos lamentarnos por las puertas que abrió internet a la piratería, o podemos adaptarnos a este nuevo escenario y aprovecharlo", indicó. Apuntó que los clientes cada vez menos quieren adquirir, porque podría ser que al rato la solución les quede corta si el negocio crece, o les quede muy grande, si necesita ajustar el presupuesto de su comercio. FUENTE ULTIMA HORA