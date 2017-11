Una mujer arrastró con su camioneta a un perro ajeno porque supuestamente mordió a su hija pequeña. Ella invadió una vivienda para sacar a la fuerza al animal. El hecho ocurrió en la localidad Yrybycuá de San Pedro y causó una gran indignación. La denuncia sindica a Liduvina González como la agresora, junto a su hija mayor Vivian Canela Galeano. Ambas llegaron hasta el domicilio de Ana Báez donde ingresaron para sacar al perro atándolo del cuello y sujetarlo por la camioneta. La mujer supuestamente recorrió parte del lugar hasta que el can murió. El cadáver fue encontrado en un basural, informó Carlos Aquino, corresponsal de Noticias Paraguay. Según se puede apreciar en el video, todo este acto ocurrió frente a un policía que no impidió llevar a cabo la acción. Báez denunció el hecho y el Ministerio Público abrió dos carpetas: Una de invasión ilegítima de propiedad y otra por maltrato animal. Se intentó tener la versión de González y su hija, sin embargo, no pudieron ser ubicadas. FUENTE PARAGUAY.COM