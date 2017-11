Un automóvil cayó esta madrugada al desagüe de la Avda. Madame Lynch luego de perder el control sobre el viaducto. La conductora sufrió serias lesiones pero fue rescatada con vida del lugar. El hecho ocurrió sobre la Avda. Madame Lynch y Mariscal López, donde un automóvil Toyota Vitz que circulaba aparentemente a gran velocidad perdió el control, se llevó por delante la baranda de protección y terminó cayendo al desagüe. Al mando del vehículo iba Fátima Isabel Benítez (23), quien tenía puesto el cinturón de seguridad y por ello no salió despedida del rodado. El oficial interviniente explicó a la 970 AM que no hubo otro vehículo involucrado en el percance y que los agentes de Criminalística obtendrán más detalles sobre las circunstancias en que sucedió el accidente. La joven sufrió varios golpes de consideración y tras ser rescatada por los bomberos de la primera compañía fue trasladada al Hospital del Trauma, donde permanece internada. Por su parte, los familiares se presentaron al sitio y llamaron a una grúa para sacar al automóvil del desague. El vehículo quedó destrozado. FUENTE HOY.COM