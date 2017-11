Una mujer denunció que se le arrebató el derecho a ver a su hijo y que es víctima de una injusticia. Apuntó a Ariel Blanco, hijo del ministro de la Corte, Sindulfo Blanco. La madre aseguró que hubo maniobras ilegales para sacarle la custodia. La madre se llama Flavia Petta, quien denunció en conversación con radio ABC Cardinal que desde inicios de este año el padre de su hijo, Ariel Blanco, le arrebató la custodia del pequeño. La mujer no puede explicarse por qué ocurrió esto, dado que dijo que el papá no tenía restricciones para verlo. Petta vive en Encarnación, hasta donde iba Blanco con frecuencia. Petta contó que a través de maniobras judiciales perdió la custodia del niño durante un fin de semana y la feria judicial de inicios de 2017. Atribuye esto al poder que tiene el padre del niño, quien es hijo de Sindulfo Blanco, ministro de la Corte Suprema de Justicia. “El Palacio de Justicia es un burdel”, expresó Petta. Culpó directamente a la jueza del menor Nilsa Monzón de Sarquis, quien tomó la decisión de apartarlo de su hijo. “Ella no me escuchó, no me dejó despedirme de mi bebé. Hubo una chicanería judicial”, dijo. La mujer no ve a su hijo desde hace poco tiempo, cuando de casualidad lo divisó en Tribunales. “Le alcé y le hablé 10 minutos (...) Me tratan como si fuera una criminal”, lamentó. Ahora rompió el silencio, cansada de las injusticias que, según dice, se cometen contra ella. FUENTE: ABC COLOR