SAN LORENZO. Simpatizantes del presidenciable, el colorado no oficialista, Mario Abdo Benítez, clamaron por el voto castigo para la familia Ferrer en ésta ciudad. El hijo del intendente Albino Ferrer, Néstor, busca su reelección como diputado. Anoche en el cierre de las actividades en el Seccional Nº 3 de Barcequillo, según las diversas manifestaciones de ciudadanos colorados, no darán su voto a Néstor Ferrer y por ende al candidato del oficialismo colorado a la presidencia de la república Santiago Peña. Argumentan la gestión municipal inoperante y corrupta de su padre, Albino, así como las persecuciones, sumarios y despidos de funcionarios que no comulgan con su línea política. El presidenciable Mario Abdo Benítez instó a los funcionarios públicos que son perseguidos o que fueron despedidos a no preocuparse, porque cuando sea gobierno serán premiados, porque tuvieron el carácter de plantarse ante las injusticias. Señaló que con su pésima administración Ferrer, no tiene moral para estar despidiendo a empleados municipales. Marito junto al candidato a gobernador por Central, Eduardo Petta, cerraron su recorrido en la Seccional 3, cuyo presidente es el concejal Ignacio Brítez. Estuvo acompañado por el senador Oscar “Cachito” Salomón. En tono de broma, dijo que Cachito a propósito le hizo recorrer más de tres horas por los barrios, para ver la necesidad. Sin embargo, dijo que está acostumbrado y no solamente ahora lo hace por ser precandidato, sino que hace años recorre el Paraguay. “Estuvimos hablando con Eduardo Petta, el enorme compromiso que tenemos con la gente que necesita de la presencia y de la mano solidaria. El pueblo necesita atención, necesita que quien quiera ser su autoridad conozca su realidad, ésta gente nunca recorrió el Paraguay, no salió de su acondicionador de aire”, dijo en referencia a su contrincante político Santiago Peña. En otro momento mencionó que no se debe satanizar a los dirigentes de base, a los seccionaleros, porque ellos son gestores para que las soluciones lleguen a la comunidad. Acusó al oficialismo colorado de que quieran destruir el Partido Colorado, de que quieren instalar como motor el dinero, sin importar destruir los valores, la cultura, y contra ese proyecto dijo están firmes. FUENTE ABC