El ex presidente de la República y actual precandidato colorado a senador Nicanor Duarte Frutos prometió que, de llegar a ocupar una banca en el Congreso, no utilizará sus fueros para blindarse de cualquier investigación penal. En un video que difundió a través de sus redes sociales, el ex mandatario lanzó la mencionada promesa de que tanto él como los demás precandidatos para el Congreso de su movimiento, Progresista Colorado, no apelarán a sus fueros. “Nuestro movimiento no avalará la impunidad en el Congreso”, reza el posteo en su cuenta en la red social Twitter y se adjunta el material audiovisual. “Yo soy un ex presidente de la República que renunció a la senaduría vitalicia y me quedé sin fueros. Si uno no tiene nada que ocultar, nada que temer, por qué el fuero para frenar investigación sobre hechos de corrupción”, expresa el ex mandatario en el video. Agregó que en caso de que uno de los precandidatos llegue al Parlamento y termine utilizando su fuero, será echado del movimiento. “No van a usar su fuero, y si lo hacen, serán expulsados del Movimiento Progresista Colorado”, advirtió. Añadió que su movimiento no postula a gente que busca su segundo periodo en el Congreso, ni a gente procesada ni imputada por algún hecho de corrupción. “En nuestro bloque progresista está prohibido ampararse en los fueros. Si se produce un hecho que requiera investigación penal, empezando por el líder, empezando por mi persona y por todos los compañeros; renuncia inmediata al fuero”, aseguró finalmente el ex presidente. ACTIVIDADES. Nicanor estuvo ayer realizando una gira por el Departamento de Concepción. Estuvo por el distrito de Vallemí, donde, según publicó en su cuenta en Twitter, conversó con pescadores y caleros. Posteriormente, en el distrito de San Alfredo, mantuvo una reunión con un grupo de pobladores. Días atrás compartió con dirigentes políticos del barrio Ricardo Brugada, de Asunción; y también se reunió con apoderados y delegados. escenario. Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes iniciaron una guerra de acusaciones en medio de la batalla electoral ante la proximidad de las internas partidarias, a realizarse el 17 de diciembre. Ambos lideran sus respectivas listas coloradas para ocupar un lugar en la Cámara de Senadores. En una reciente entrevista con este diario, Nicanor lanzó que Cartes no pudo dar seguridad ni a ricos ni a pobres. FUENTE:ULTIMA HORA