La Fiscalía General del Estado solicitó que se lleve ante la Justicia al vicepresidente sin funciones de Ecuador, Jorge Glas, y a otros 12 procesados por el presunto delito de asociación ilícita en el marco de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En la tercera jornada consecutiva de audiencias previas a la posible apertura de juicio que se celebran en la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general, Carlos Baca, solicitó al juez Miguel Jurado "que disponga el auto de llamamiento a juicio en contra de todos los procesados por el delito de asociación ilícita", reza un mensaje de la Fiscalía en Twitter. Se indica asimismo que la Fiscalía General pone a disposición del juez el expediente del caso, que abarca 46.681 folios, y señala que el sustento para la acusación de juicio que se presentará será mediante pruebas documentales, periciales y testimoniales. El jueves esta institución acusó a Glas, a su tío Ricardo Rivera y al ex contralor Carlos Pólit del presunto delito de asociación ilícita, junto a otra decena de supuestos implicados en el caso Odebrecht. El miércoles, al inicio de la instancia, la Fiscalía descartó presentar cargos contra cinco procesados, cuatro brasileños –entre ellos, José Conceicao Santos, ex director de Odebrecht en Ecuador– y un ecuatoriano. La trama de supuesta corrupción versa sobre cinco obras adjudicadas a la constructora brasileña, una de las mayores contratistas de Latinoamérica, por el Gobierno del ex presidente Rafael Correa. En este contexto, Glas, como titular de Sectores Estratégicos entre 2010 y 2016, se habría beneficiado de 13,5 millones de dólares en sobornos pagados entre 2012 y 2016, indicaron medios locales, aunque el vicepresidente sin funciones, siempre ha negado cualquier participación. En caso de que la Corte acoja la argumentación de la Fiscalía, Glas, en prisión preventiva en una cárcel de Quito desde el pasado 2 de octubre, se convertiría en el político de más alto rango en sentarse en el banquillo de los acusados salpicado por el escándalo de corrupción de la trama Odebrecht.