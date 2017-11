En reclamo de una adenda presupuestaria de G. 42.000 millones, funcionarios administrativos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) emprenden desde la fecha un paro indefinido. El monto fue rechazado por la Cámara de Diputados la semana pasada, a pedido del Ejecutivo, tras calificarla de insostenible para el Presupuesto General de la Nación. Pero los empleados administrativos sostienen que estos miles de millones son necesarios para un reajuste salarial que tienen pendiente desde hace una década. “Hace diez años que no tenemos un reajuste del salario, además existen funcionarios que no cobran seguro de salud, beneficios por maternidad, todos establecidos en el contrato colectivo de trabajo”, aseguró el secretario de Conflictos de la Facultad de Arquitectura, Lucio Medina. La medida de fuerza se inicia desde las primeras horas. Organizan una asamblea frente a la sede del Rectorado en el campus de San Lorenzo, donde piden la presencia del rector Abel Bernal. El objetivo es que explique sobre la reunión que tuvo el viernes pasado con la ministra de Hacienda, Lea Giménez, y decanos de distintas facultades. No aceptan. La titular de Hacienda propuso al rector un pacto de ajuste salarial a completarse en otros 10 años. “No podemos aceptar un acuerdo que implica comprometer nuestros reclamos por diez años. De todos modos, la propuesta ni se acerca a los G. 42.000 que solicitamos”, apuntó Medina. El funcionario sostuvo que de momento, no se reunieron con estudiantes o docentes, que también se ven afectados a los recortes que aprobó Diputados en connivencia con el Ejecutivo. Por esta razón, solo los administrativos saldrán a las calles rumbo al Hospital de Clínicas. Cortarán la avenida Mariscal López en el trayecto. Siempre según Medina, el no al ajuste salarial afecta a más de 7.000 trabajadores que cuentan con rubros de administración. Los servicios que se verán afectados por el paro indefinido son vitales. En épocas en que el visado de los títulos es frecuente, este servicio es uno de los que no se brindarán desde la víspera. El cobro de aranceles para cursillos de ingreso o para exámenes tampoco estará disponible, así como la limpieza de salas de clases y la instalación de proyectores que utilizan los profesores en el campus y otras filiales. El Rectorado informó que se conformó un equipo técnico de trabajo con Hacienda, para el análisis del pedido de los funcionarios. Este grupo tendría una segunda reunión en los próximos días, con la participación de decanos y directores de facultades. FUENTE ULTIMA HORA